Wednesday, January 17, 2024

THOMASTON FIRE CHIEF HARRIS RETIRES

 AFTER    ALMOST    40   YEARS  OF  SERVICE  TO  THE  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT,  FIRE  CHIEF  RENEE  HARRIS  WAS  HONORED  AT  A  RETIREMENT  LUNCHEON--WEDNESDAY  AND  GOT  A  SEND   OFF  FROM  UNITS  OF  THE  FIRE  DEPARTMENT  AND  POLICE  DEPARTMENT  ROLLING  THROUGH  DOWNTOWN  WITH   SIRENS  AND  EMERGENCY  LIGHTS  ACTIVATED.


FIRE  CHIEF  HARRIS  IS  TURNING OVER  OPERATIONS  TO  THE  NEW  CHIEF  LT.  SHANE  FOSTER--AND  SHE  LISTED  SOME  OF  THE  HIGHLIGHTS  OF  HER  CAREER  THAT  AIRED  ON   101.1  NEWS.  THE  FIRST  FEMALE  FIRE-FIGHTER  TO  SERVE  IN  THOMASTON.

Posted by WTGA AM & FM at 3:19 PM

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