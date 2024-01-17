THOMASTON FIRE CHIEF HARRIS RETIRES

AFTER ALMOST 40 YEARS OF SERVICE TO THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT, FIRE CHIEF RENEE HARRIS WAS HONORED AT A RETIREMENT LUNCHEON--WEDNESDAY AND GOT A SEND OFF FROM UNITS OF THE FIRE DEPARTMENT AND POLICE DEPARTMENT ROLLING THROUGH DOWNTOWN WITH SIRENS AND EMERGENCY LIGHTS ACTIVATED.
FIRE CHIEF HARRIS IS TURNING OVER OPERATIONS TO THE NEW CHIEF LT. SHANE FOSTER--AND SHE LISTED SOME OF THE HIGHLIGHTS OF HER CAREER THAT AIRED ON 101.1 NEWS. THE FIRST FEMALE FIRE-FIGHTER TO SERVE IN THOMASTON.
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