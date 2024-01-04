Thursday, January 4, 2024

MEMORIAL SERVICE FOR SLAIN SPALDING DEPUTY

 UPSON  SO,  THOMASTON PD  AND  LAW ENFORCEMENT  UNITS  FROM  PIKE, LAMAR  AND  FROM  ALL  OVER  THE  STATE  WILL  DEPART  ATLANTA  MOTOR  SPEEDWAY    FRIDAY   AT  11;30AM     AS  THE  LAW  ENFORCEMENT  PROCESSIONAL MAKES ITS  WAY  TO THE  ONE  O'CLOCK  MEMORIAL  SERVICE  FOR  SLAIN  SPALDING  COUNTY  DEPUTY  SGT.  MARC  MCINTYRE  AT  GRIFFIN  FIRST  ASSEMBLY  OF  GOD  CHURCH  ON  WEST  MCINTOSH  ROAD  IN  GRIFFIN. VISITATION  PRIOR  TO  THE  SERVICE  AT  THE  CHURCH.


GOVERNOR  BRIAN KEMP  HAS  ORDERED  ALL  FLAGS   IN  THE  STATE   TO FLY  AT  HALF-MAST    TO   HONOR   SGT. MCINTYRE.  DONATIONS  TO  HONOR  THE  DEPUTY  ARE  BEING  ACCEPTED  AT  ANY  UNITED  BANK  BRANCH.

Posted by WTGA AM & FM at 3:00 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)