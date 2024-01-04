MEMORIAL SERVICE FOR SLAIN SPALDING DEPUTY

UPSON SO, THOMASTON PD AND LAW ENFORCEMENT UNITS FROM PIKE, LAMAR AND FROM ALL OVER THE STATE WILL DEPART ATLANTA MOTOR SPEEDWAY FRIDAY AT 11;30AM AS THE LAW ENFORCEMENT PROCESSIONAL MAKES ITS WAY TO THE ONE O'CLOCK MEMORIAL SERVICE FOR SLAIN SPALDING COUNTY DEPUTY SGT. MARC MCINTYRE AT GRIFFIN FIRST ASSEMBLY OF GOD CHURCH ON WEST MCINTOSH ROAD IN GRIFFIN. VISITATION PRIOR TO THE SERVICE AT THE CHURCH.
GOVERNOR BRIAN KEMP HAS ORDERED ALL FLAGS IN THE STATE TO FLY AT HALF-MAST TO HONOR SGT. MCINTYRE. DONATIONS TO HONOR THE DEPUTY ARE BEING ACCEPTED AT ANY UNITED BANK BRANCH.
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