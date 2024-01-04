TRAFFIC FATALITY PIKE CO

PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE INVESTIGATED A TRAFFIC ACCIDENT AT PIKE PLAZA U.S. 19 NEW YEAR'S DAY WITH A FATALITY. ACCORDING TO PIKE COUNTY TIMES . COM THE SO SAID A SUSPECTED DUI DRIVER 56-YEAR OLD RONALD EARL ARD RAN A STOP SIGN ATTEMPTING TO ENTER THE 4-LANE AT 4;48PM AND COLLIDED WITH A SOUTHBOUND VAN--AND A VAN PASSENGER 47 YEAR OLD BRENT JONES DIED OF HIS INJURIES.
ARD WAS DRIVING A 2020 FORD RANGER AND CAUSED THE ACCIDENT WITH A 2005 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY VAN--DEPUTIES SAID.
BOND FOR ARD WAS SET AT $102,000 ON CHARGES OF VEHICULAR HOMICIDE, SERIOUS INJURY BY VEHICLE , FAILURE TO YIELD, AND DUI.
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