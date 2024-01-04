Thursday, January 4, 2024

TRAFFIC FATALITY PIKE CO

 PIKE  COUNTY SHERIFF'S  OFFICE  INVESTIGATED  A   TRAFFIC  ACCIDENT  AT  PIKE  PLAZA  U.S. 19  NEW  YEAR'S  DAY  WITH  A  FATALITY.   ACCORDING  TO  PIKE  COUNTY  TIMES  .  COM   THE  SO  SAID     A  SUSPECTED  DUI  DRIVER   56-YEAR  OLD  RONALD EARL  ARD  RAN  A  STOP  SIGN  ATTEMPTING  TO  ENTER  THE   4-LANE   AT  4;48PM   AND    COLLIDED  WITH  A  SOUTHBOUND   VAN--AND  A  VAN   PASSENGER  47  YEAR  OLD  BRENT  JONES  DIED  OF  HIS  INJURIES.


ARD  WAS  DRIVING A  2020  FORD  RANGER  AND  CAUSED  THE  ACCIDENT  WITH  A  2005 CHRYSLER  TOWN  AND  COUNTRY  VAN--DEPUTIES  SAID.


BOND  FOR  ARD  WAS  SET  AT   $102,000  ON  CHARGES  OF    VEHICULAR HOMICIDE, SERIOUS  INJURY  BY  VEHICLE  ,  FAILURE  TO  YIELD,   AND  DUI. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:26 AM

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