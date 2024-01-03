THOMASTON COUNCIL APPROVES APARTMENTS

ON A 3-2 VOTE, TUESDAY, THE THOMASTON CITY COUNCIL VOTED TO ANNEX PROPERTY INTO THE CITY FOR AN APARTMENT DEVELOPMENT ON 74 EAST. COUNCIL MEMBERS DON GREATHOUSE AND RYAN TUCKER, OPPOSED.
AN ANNEXATION FOR TWO OTHER TRACTS ALSO APPROVED. TOWN HOMES IN NORTHSIDE AND A PARCEL FOR A NEW ALDI FOOD STORE NEAR CHICK-FIL-A.
COUNCIL ASKED TO CONSIDER A PROPOSAL TO BUILD NEW TENNIS COURTS AT WEAVER PARK AND REPURPOSE ALL COURTS AT SILVERTOWN FOR PICKLEBALL.
SHANE FOSTER APPOINTED NEW FIRE CHIEF AND CFO LONNIE JOYCE NAMED TO THE NEWLY CREATED POST OF ASSISTANT CITY MANAGER.
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