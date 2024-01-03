Wednesday, January 3, 2024

THOMASTON COUNCIL APPROVES APARTMENTS

 ON   A   3-2  VOTE,  TUESDAY,  THE  THOMASTON CITY  COUNCIL  VOTED  TO  ANNEX  PROPERTY INTO  THE  CITY  FOR  AN  APARTMENT  DEVELOPMENT  ON  74  EAST.  COUNCIL  MEMBERS  DON  GREATHOUSE  AND  RYAN  TUCKER, OPPOSED.


AN  ANNEXATION  FOR  TWO  OTHER  TRACTS ALSO  APPROVED.  TOWN  HOMES  IN  NORTHSIDE  AND  A  PARCEL  FOR A  NEW  ALDI  FOOD  STORE  NEAR  CHICK-FIL-A.


COUNCIL  ASKED  TO  CONSIDER  A  PROPOSAL  TO  BUILD  NEW  TENNIS  COURTS  AT  WEAVER PARK  AND  REPURPOSE  ALL  COURTS  AT  SILVERTOWN  FOR  PICKLEBALL.


SHANE  FOSTER  APPOINTED  NEW  FIRE  CHIEF  AND  CFO  LONNIE JOYCE  NAMED  TO  THE  NEWLY  CREATED  POST OF  ASSISTANT  CITY  MANAGER.

Posted by WTGA AM & FM at 10:50 AM

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