Monday, December 20, 2021

UPSON SO JAILER ARRESTED

 

UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  A  JAILER  WAS  ARRESTED  FRIDAY  FOR   SMUGGLING    DRUGS  INTO  THE  CELL  BLOCK  TO  SELL  TO  INMATES.  THE  SHERIFF  SAID  TALA  RATTRAY,  AGE   23--HIRED  IN  SEPTEMBER OF  THIS  YEAR-- IS  BEING  HELD  IN  THE LAMAR  COUNTY   JAIL  WITHOUT  BOND,    ON  CHARGES  INCLUDING  VIOLATION  OATH OF  OFFICE  AND  POSSESSION OF  METH  AND  MARIJUANA  WITH  INTENT  TO  DISTRIBUTE.


THE  SHERIFF  SAID  HIS OFFICE  WAS  SUSPICIOUS  OF  RATTRAY'S ACTIVITIES   WHICH  COULD  HAVE  BEEN  REPEATED  PREVIOUSLY.   THE  SHERIFF  TOLD   101  NEWS  ITS  DISCOURAGING  TO  HAVE  A  STAFF  MEMBER  COMPROMISING  A  LAW  ENFORCEMENT  OFFICE,  ITS  THE  WORSE  THING  THEY  CAN  DO  AND  HE  WILL  INSIST RATTRAY  IS  PROSECUTED  TO  THE  MAX.

Posted by WTGA AM & FM at 1:13 PM

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