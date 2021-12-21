Tuesday, December 21, 2021

POST 26 GSP FATALITY INVESTIGATION

 POST  26  GA.  STATE  PATROL  RECORDED  A  TRAFFIC  FATALITY   IN  A  RAIN STORM  ON  36  EAST  SATURDAY  NEAR ROCK  HILL  SCHOOL  ROAD-WITH   3  VEHICLES  INVOLVED.


STATE  TROOPER  NATHAN  TRUITT  IDENTIFIED  THE  FATALITY  AS 23  YEAR  OLD DIAMANTE T. MOSS OF   ROCK  HILL  SCHOOL  ROAD.  MOSS  WAS  TRANSPORTED  TO  THE  MACON  MEDICAL  CENTER  WITH  HEAD  AND  BODY  TRUMA  AND  PASSED  AWAY. 


THE  PRELIMINARY  INVESTIGATION  SHOWS  THE  DRIVER  OF  A  2013  CADILLAC  COULD  BE  AT  FAULT--81  YEAR  OLD  MARGARET  KARAFA   OF  MORGAN  ROAD,  YATESVILLE.  SHE  WAS  EAST  BOUND  ON  36  AND MOSS  WAS  TRAVELING  WEST. MS.  KARAFA  SAID  IT  WAS  POURING  RAIN  AND  SHE  COULD  NOT  SEE  WHERE  SHE  WAS  GOING.  THE  REPORT  INDICATED  SHE  CROSSED  THE  CENTER  LINE  AND  SIDE SWIPED  THE  HONDA  DRIVEN  BY  MOSS.  THAT  CAR  STARTED  SPINNING   AND  HIT  THE  FRONT  END  OF  THE   3RD  VEHICLE  A  DODGE  RAM  PICK-UP  DRIVEN  BY   JUSTIN  DAVIS  BAKER  OF  SHERRI  STREET. BAKER  WENT  TO  THE  E.R.  BY PRIVATE  VEHICLE.


TROOPER  TRUITT  SAID  THE  GSP  ACCIDENT   SKIRT TEAM  IS  INVOLVED  IN  THE  INVESTIGATION. 

Posted by WTGA AM & FM at 6:15 PM

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