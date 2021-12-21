POST 26 GSP FATALITY INVESTIGATION

POST 26 GA. STATE PATROL RECORDED A TRAFFIC FATALITY IN A RAIN STORM ON 36 EAST SATURDAY NEAR ROCK HILL SCHOOL ROAD-WITH 3 VEHICLES INVOLVED.
STATE TROOPER NATHAN TRUITT IDENTIFIED THE FATALITY AS 23 YEAR OLD DIAMANTE T. MOSS OF ROCK HILL SCHOOL ROAD. MOSS WAS TRANSPORTED TO THE MACON MEDICAL CENTER WITH HEAD AND BODY TRUMA AND PASSED AWAY.
THE PRELIMINARY INVESTIGATION SHOWS THE DRIVER OF A 2013 CADILLAC COULD BE AT FAULT--81 YEAR OLD MARGARET KARAFA OF MORGAN ROAD, YATESVILLE. SHE WAS EAST BOUND ON 36 AND MOSS WAS TRAVELING WEST. MS. KARAFA SAID IT WAS POURING RAIN AND SHE COULD NOT SEE WHERE SHE WAS GOING. THE REPORT INDICATED SHE CROSSED THE CENTER LINE AND SIDE SWIPED THE HONDA DRIVEN BY MOSS. THAT CAR STARTED SPINNING AND HIT THE FRONT END OF THE 3RD VEHICLE A DODGE RAM PICK-UP DRIVEN BY JUSTIN DAVIS BAKER OF SHERRI STREET. BAKER WENT TO THE E.R. BY PRIVATE VEHICLE.
TROOPER TRUITT SAID THE GSP ACCIDENT SKIRT TEAM IS INVOLVED IN THE INVESTIGATION.
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