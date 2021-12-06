TRAFFIC FATALITY IN UPSON CO

POST 26 GA. STATE PATROL-THOMASTON HAS IDENTIFIED THE FATALITY IN A WRECK EARLY MONDAY MORNING ON MCCRARY ROAD NEAR THE UPSON-PIKE LINE.
THE GSP SAID 32 YEAR OLD RYAN RICHMOND OF MOLENA WAS DECEASED AT THE SCENE AFTER APPARENTLY BEING EJECTED FROM AN F-250 PICK-UP THAT FLIPPED OVER.
WE WERE TOLD RICHMOND WAS SCHEDULED TO JOIN A WORK CREW AT 7AM BUT WHEN HE DID NOT REPORT FELLOW EMPLOYEES BECAME CONCERNED AND BEGAN CALLING AROUND TO LOCATE HIM. UPSON S.O. RESPONDED TO THE WRECK SCENE AROUND 7:30. THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
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