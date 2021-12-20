FATAL SHOOTING IN ZEBULON

GRIFFIN CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY MARIE BRODER MET WITH ZEBULON POLICE CHIEF JONATHAN HEMPHILL MONDAY ABOUT A THURSDAY NIGHT FATAL SHOOTING AT CIRCLE K CONVIENCE STORE WITH A MALE GUNSHOT VICTIM. A 2ND VICTIM WAS TREATED AND RELEASED AT THE HOSPITAL FOR A HEAD WOUND.
THE D.A. SAID THERE HAVE BEEN NO ARRESTS IN THE CASE BUT CHIEF HEMPHILL AND HIS DEPARTMENT IS WORKING WITH ASSISTANT D.A. MICHAEL ROGERS AS THE INVESTIGATION CONTINUES. THE CHIEF SAID THE SHOOTING HAPPENED DURING AN INCIDENT BETWEEN THE DECEASED SUBJECT AND A 2ND MALE.
CHIEF HEMPHILL SAID ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE CASE CONTACT ZEBULON PD AT 770-567-8441.
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