Monday, December 20, 2021

FATAL SHOOTING IN ZEBULON

 GRIFFIN  CIRCUIT  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  BRODER  MET  WITH  ZEBULON  POLICE   CHIEF  JONATHAN  HEMPHILL     MONDAY  ABOUT  A  THURSDAY  NIGHT    FATAL  SHOOTING  AT  CIRCLE  K  CONVIENCE  STORE  WITH   A    MALE    GUNSHOT  VICTIM.  A  2ND  VICTIM  WAS  TREATED AND  RELEASED  AT  THE  HOSPITAL  FOR A  HEAD  WOUND.


THE  D.A.  SAID  THERE  HAVE  BEEN  NO  ARRESTS  IN  THE  CASE  BUT  CHIEF  HEMPHILL  AND  HIS  DEPARTMENT  IS  WORKING  WITH  ASSISTANT  D.A. MICHAEL  ROGERS  AS  THE  INVESTIGATION  CONTINUES.  THE  CHIEF  SAID  THE  SHOOTING  HAPPENED DURING AN  INCIDENT  BETWEEN  THE  DECEASED  SUBJECT  AND   A    2ND  MALE.


CHIEF HEMPHILL  SAID  ANYONE  WITH  INFORMATION  ABOUT  THE  CASE  CONTACT  ZEBULON  PD  AT  770-567-8441.


Posted by WTGA AM & FM at 2:56 PM

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