Monday, March 11, 2024

UPSON SO/ANOTHER ENCOUNTER WITH A SWORDSMAN

 UPSON  COUNTY SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  A  MAN  WHO  WENT  TO  JAIL  FOR  SWINGING  A  SWORD  AT  DEPUTIES  SEVERAL  YEARS  BACK--IS  AGAIN    IN  THE  POKIE  FOR  HOLDING  A  DOUBLE-EDGED  AX  AND  REFUSING  TO  SURROUNDER  FOR   A  PROBATION   VIOLATION.THE  SUSPECT,  45  YEAR   OLD  JUSTIN  WYRE  OF  113  RU  AL  MAIN  ROAD  ACTED  OUT  OVER  SEVERAL  DAYS  LAST  WEEK--SPARKED  BY  A  COMPLAINT  TO  A  NEIGHBOR  THAT  THEIR  WI FI  WAS  INTERFERING  WITH  HIS  BRAIN  FUNCTION.  SHERIFF KILGORE  SAID  WYRE  KNOCKED OUT    THE  NEIGHBOR'S    CAR  WINDOW  WITH  A  CROWBAR  BUT  THEY  DECLINED    TO  PROSECUTE  AND  HE  REFUSED  TO  COME  OUTSIDE  HIS  RESIDENCE  WHEN  HIS PROBATION  OFFICER  CAME  TO  CHECK ON  HIM. 


SHERIFF  KILGORE   ASSIGNED      A  TACTICAL  TEAM   OF  DEPUTIES   TO  ACCOMPANY  THE PROBATION  OFFICER  AND  THEY  WERE  TOLD  WYRE  HAD  AN  AX  AND  WAS  REFUSING  TO  EXIT  THE  RESIDENCE. ONCE  INSIDE  THE  DWELLING,  DEPUTIES  DISCHARGED  A FLASH  BANG  DEVICE  THAT  DISORIENTED  WYRE  AND  HE  DROPPED  THE  AX  AND  WAS  ARRESTED. HE  WAS  BOOKED ON  THREE  COUNTS  OF  OBSTRUCTION  AND  A  PROBATION  VIOLATION.

Posted by WTGA AM & FM at 12:40 PM

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