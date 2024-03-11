UPSON SO/ANOTHER ENCOUNTER WITH A SWORDSMAN

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A MAN WHO WENT TO JAIL FOR SWINGING A SWORD AT DEPUTIES SEVERAL YEARS BACK--IS AGAIN IN THE POKIE FOR HOLDING A DOUBLE-EDGED AX AND REFUSING TO SURROUNDER FOR A PROBATION VIOLATION.THE SUSPECT, 45 YEAR OLD JUSTIN WYRE OF 113 RU AL MAIN ROAD ACTED OUT OVER SEVERAL DAYS LAST WEEK--SPARKED BY A COMPLAINT TO A NEIGHBOR THAT THEIR WI FI WAS INTERFERING WITH HIS BRAIN FUNCTION. SHERIFF KILGORE SAID WYRE KNOCKED OUT THE NEIGHBOR'S CAR WINDOW WITH A CROWBAR BUT THEY DECLINED TO PROSECUTE AND HE REFUSED TO COME OUTSIDE HIS RESIDENCE WHEN HIS PROBATION OFFICER CAME TO CHECK ON HIM.
SHERIFF KILGORE ASSIGNED A TACTICAL TEAM OF DEPUTIES TO ACCOMPANY THE PROBATION OFFICER AND THEY WERE TOLD WYRE HAD AN AX AND WAS REFUSING TO EXIT THE RESIDENCE. ONCE INSIDE THE DWELLING, DEPUTIES DISCHARGED A FLASH BANG DEVICE THAT DISORIENTED WYRE AND HE DROPPED THE AX AND WAS ARRESTED. HE WAS BOOKED ON THREE COUNTS OF OBSTRUCTION AND A PROBATION VIOLATION.
No comments:
Post a Comment