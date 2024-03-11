Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE RHONDA B. KREUZIGER, GJC
MARCH 11, 2024
1. 24R0060 COREY BRIDGES CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI. CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: ALFORD PLEA: 10 YEARS, SERVE 2 YEARS IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMIANDER ON PROBATION TO RUN CONCURRENT WITH VOP CASE #22R0465; $1,000 FINE.
2. 24R0027 NATHAN CREAMER CT. 1: POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE (BENZODIAZEPINE): FIRST OFFENDER: 3 YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI. CT. 3: FAILURE TO WEAR SEAT BELT: NOLLE PROSEQUI.
3. 23R0288 WESLEY BAILEY CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE: 5 YEARS, SERVE 1 YEAR, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE.
4. 24R0077 ANDREA SIMMONS CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAINE: CONDITIONAL DISCHARGE: 3 YEARS, SERVE 240 DAYS IN CONFINEMENT, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $500 FINE. CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISISON OF A FELONY: NOLLE PROSEQUI.
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