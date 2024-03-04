Monday, March 4, 2024

THOMASTON POLICE BLOTTER

    A  MALE  SHOPLIFTER  MADE  OFF  WITH  SEVERAL  PLAYSTATION  CONTROLLERS   AT  WAL  MART   ON  FEB. 18TH,  20TH  AND  22ND.  HE  HAD  A  NIKE  BACKPACK--ESCAPING ONE  TIME  THROUGH  THE  GARDEN  CENTER--LOSS  OVER  $500.


A  FEMALE  BOOKED  FOR  POSSESSION  SCHEDULE  DRUGS  AFTER  K-9 OFFICER  BEN-0  SNIFFED  OUT  SOME  NARCOTICS  FOLLOWING  A  TRAFFIC  STOP.  ARRESTED--45 YEAR   OLD  DAPHNE  ALSOBROOKS  WHO  ARGUED  WITH  OFFICERS  BUT  WAS  BOOKED FOR  METH   AND  POSSESSION  OF  OVER   200  SCHEDULE  PILLS.


A  PUP  SUFFERED  AN  OPEN  BELLY  WOUND  AND  THE  OWNER  GOT  BIT  ON  THE  HAND  WHILE  THEY  WERE  WALKING  NEAR 301  6TH AVE.  BOTH  GOT  MEDICAL  ATTENTION--AND  CITY  ANIMAL  CONTROL  DISPATCHED  TO  TWO  DOGS  RUNNING  FREE  WHO  ATTACKED  THE  WALKERS.


BURGLARY  REPORT  AT  303  THURSTON  AVE.--A  BIG  SCREEN  TV  AND  A  PLAYSTATION  MISSING.


A  MAN  WITH  A  KNIFE YELLING  AT   335  PARKWAY  DRIVE  WAS  CONFRONTED  BY  POLICE  AND  ORDERED  TO  THROW DOWN  THE KNIFE.  35  YEAR OLD  DANIEL  WILLIAMS  ARRESTED  AFTER  HE    TOLD  POLICE  HE  WAS  ON  METH  AND  HAD  A  SMOKING  PIPE  IN HIS POCKET.

Posted by WTGA AM & FM at 11:46 AM

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