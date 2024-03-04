THOMASTON POLICE BLOTTER

A MALE SHOPLIFTER MADE OFF WITH SEVERAL PLAYSTATION CONTROLLERS AT WAL MART ON FEB. 18TH, 20TH AND 22ND. HE HAD A NIKE BACKPACK--ESCAPING ONE TIME THROUGH THE GARDEN CENTER--LOSS OVER $500.
A FEMALE BOOKED FOR POSSESSION SCHEDULE DRUGS AFTER K-9 OFFICER BEN-0 SNIFFED OUT SOME NARCOTICS FOLLOWING A TRAFFIC STOP. ARRESTED--45 YEAR OLD DAPHNE ALSOBROOKS WHO ARGUED WITH OFFICERS BUT WAS BOOKED FOR METH AND POSSESSION OF OVER 200 SCHEDULE PILLS.
A PUP SUFFERED AN OPEN BELLY WOUND AND THE OWNER GOT BIT ON THE HAND WHILE THEY WERE WALKING NEAR 301 6TH AVE. BOTH GOT MEDICAL ATTENTION--AND CITY ANIMAL CONTROL DISPATCHED TO TWO DOGS RUNNING FREE WHO ATTACKED THE WALKERS.
BURGLARY REPORT AT 303 THURSTON AVE.--A BIG SCREEN TV AND A PLAYSTATION MISSING.
A MAN WITH A KNIFE YELLING AT 335 PARKWAY DRIVE WAS CONFRONTED BY POLICE AND ORDERED TO THROW DOWN THE KNIFE. 35 YEAR OLD DANIEL WILLIAMS ARRESTED AFTER HE TOLD POLICE HE WAS ON METH AND HAD A SMOKING PIPE IN HIS POCKET.
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