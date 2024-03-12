Tuesday, March 12, 2024

UPSON PLANNING COMMISSION RECOMMENDS RV PARK WITH STRICT CONDITIONS

 STANDING  ROOM  ONLY  AT  MONDAY'S  MARCH  MEETING  OF  THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION---OVER AN  APPLICATION  FOR  A   RV  PARK  AT 1922 LAWRENCE  ROAD   IN  WESTERN  UPSON.  APPLICANT  TIMOTHY  PRYOR  SEEMS  TO  BE PLANNING  AN  UPSCALE  SORT-OF RV  PARK--BUT  THE  PLANNING  COMMISSION  HANDED  DOWN  SOME  STRICT  DEMANDS  ON  HIM  AFTER  PLANNING  DIRECTOR  DOUG  CURRIER  OFFERED  STAFF  APPROVAL.  THAT  APPROVAL  REQUIRES  PRYOR  TO  RETURN  TO  THE  NEXT  MEETING  FOR  A  REVIEW  OF   CONDITIONS   BEFORE  THE  ITEM  IS  FOWARDED  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS.


HALF  A  DOZEN CITIZENS  SPOKE  AGAINST  THE  RV  PARK--ONLY  PRIOR  WAS  IN  FAVOR.  OVER  TWO  DOZEN  MEMBERS  OF  THE  NEAR-BY  SPRINGFIELD MISSIONARY  BAPTIST  CHURCH  ON  HIGHWAY  74 WERE  PRESENT  AND  PASTOR  C. DERRICK  SHELTON SR.  VOICED HIS CONCERNS  TO  THE PLANNING  COMMISSION.


DIRECTOR  CURRIER  RECOMMENDED  AN  IN-DEPTH  CONCEPT PLAN  WITH  ENGINEERING--TYPE  DETAIL--SOMETHING  THAT  WOULD  BE  APPROVED  IN  STAGES.   VICE CHAIR    JEFFREY HILTON  MADE  THE  MOTION TO  MOVE  FOWARD  WITH  THE  APPLICATION  AND  IT  WAS  A   3  TO 1  VOTE.  HILTON,  JOEL  PITTS,  AND PHILLIP FALLIN  IN  FAVOR--CHAIR  ALISHA  MCKINLEY OPPOSED. HILTON STIPULATED  ONLY  11  RV  SLOTS  WOULD BE  ALLOWED  AT  FIRST  AND  HE   LISTED  SEVERAL OTHER  CONDITIONS.


PASTOR  SHELTON  TOLD   101  NEWS--THE  RV PARK   HORSE  TRAILS    WOULD  BE  RIGHT NEXT  TO  THE CHURCH  CEMETERY. PRYOR  ANTICIPATES  BUSINESS  FROM  HORSE  OWNERS  AND  WANTS  ROOM  FOR  HORSES  TO  EXERCISE ON  THE  60  ACRES.

Posted by WTGA AM & FM at 2:07 PM

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