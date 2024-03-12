UPSON PLANNING COMMISSION RECOMMENDS RV PARK WITH STRICT CONDITIONS

STANDING ROOM ONLY AT MONDAY'S MARCH MEETING OF THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION---OVER AN APPLICATION FOR A RV PARK AT 1922 LAWRENCE ROAD IN WESTERN UPSON. APPLICANT TIMOTHY PRYOR SEEMS TO BE PLANNING AN UPSCALE SORT-OF RV PARK--BUT THE PLANNING COMMISSION HANDED DOWN SOME STRICT DEMANDS ON HIM AFTER PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER OFFERED STAFF APPROVAL. THAT APPROVAL REQUIRES PRYOR TO RETURN TO THE NEXT MEETING FOR A REVIEW OF CONDITIONS BEFORE THE ITEM IS FOWARDED TO THE COUNTY COMMISSIONERS.
HALF A DOZEN CITIZENS SPOKE AGAINST THE RV PARK--ONLY PRIOR WAS IN FAVOR. OVER TWO DOZEN MEMBERS OF THE NEAR-BY SPRINGFIELD MISSIONARY BAPTIST CHURCH ON HIGHWAY 74 WERE PRESENT AND PASTOR C. DERRICK SHELTON SR. VOICED HIS CONCERNS TO THE PLANNING COMMISSION.
DIRECTOR CURRIER RECOMMENDED AN IN-DEPTH CONCEPT PLAN WITH ENGINEERING--TYPE DETAIL--SOMETHING THAT WOULD BE APPROVED IN STAGES. VICE CHAIR JEFFREY HILTON MADE THE MOTION TO MOVE FOWARD WITH THE APPLICATION AND IT WAS A 3 TO 1 VOTE. HILTON, JOEL PITTS, AND PHILLIP FALLIN IN FAVOR--CHAIR ALISHA MCKINLEY OPPOSED. HILTON STIPULATED ONLY 11 RV SLOTS WOULD BE ALLOWED AT FIRST AND HE LISTED SEVERAL OTHER CONDITIONS.
PASTOR SHELTON TOLD 101 NEWS--THE RV PARK HORSE TRAILS WOULD BE RIGHT NEXT TO THE CHURCH CEMETERY. PRYOR ANTICIPATES BUSINESS FROM HORSE OWNERS AND WANTS ROOM FOR HORSES TO EXERCISE ON THE 60 ACRES.
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