SHERIFF KILGORE LOOKING FOR FAMILY OF UPSON MAN FOUND DEAD

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS BIBB COUNTY CORONER LEON JONES CONTACTED HIM ABOUT A THOMASTON MAN FOUND DECEASED IN A DOWNTOWN MACON PARK, TUESDAY. SHERIFF KILGORE SAID HE IS LOOKING FOR THE FAMILY OF 40-YEAR OLD CHRISTOPHER RONALD ARD--BELIEVED TO BE FROM UPSON COUNTY--FOUND AT WASHINGTON PARK IN MACON. THE PARK IS NEXT TO THE WASHINGTON MEMORIAL LIBRARY AND THE DOWNTOWN MACON POST OFFICE.
A PASSER-BY NOTICED THE BODY AND NOTIFIED POLICE. THE CORONER SAID ARD HAD AN AUTOPSY AT THE GBI CRIME LAB BUT CAUSE OF DEATH IS STILL UNDER INVESTIGATION. ANYONE FAMILIAR WITH ARD SHOULD CONTACT SHERIFF KILGORE'S OFFICE.
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