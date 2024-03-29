GRIFFIN/SPALDING CO SEEKING NEW AIRPORT $

THE CITY OF GRIFFIN AND SPALDING COUNTY COMMISSIONERS APPROVED A NEW AIRPORT AGREEMENT WITH THE STATE, THURSDAY ACCORDING TO STATE REPRESENTATIVE BETH CAMP TO RECEIVE $47.2 MILLION FROM THE GA. GENERAL ASSEMBLY FOR A NEW AIRPORT--BUT THERE IS A NEW WRINKLE--THE GOVERNOR'S FUNDING REQUEST CALLS FOR IT TO BE A REGIONAL AIRPORT ASSOCIATED WITH OTHER COUNTIES AND WITH MORE AUTHORITY MEMBERS --POSSIBILY COUNTY ADMINISTATORS FROM BUTTS, LAMAR, PIKE, MONROE AND OTHER NEAR-BY COUNTIES--A BOARD WITH NEARLY A DOZEN MEMBERS.
COMMISSIONER GWEN FLOWERS-TAYLOR VOTED AGAINST THE MOTION--EXPLAINING SHE HAD NOT READ THE DOCUMENT. THERE WAS A RUSH ON--THE AGREEMENT HAD TO BE RETURNED TO THE GOLD DOME BEFORE THE SESSION ENDED OR WAIT UNTIL NEXT YEAR FOR FUNDING.
CONGRESSMAN DREW FERGUSON HAS ALSO PROVIDED $8 MILLION IN FEDERAL FUNDS FOR THE NEW AIRPORT-- WITH STATE DOLLARS-- PUTTING THE TOTAL AT $55.2 MILLION -- THE CITY OF GRIFFIN AND COUNTY OF SPALDING HAD PREVIOUSLY FUNDED $ 7 MILLION FOR PURCHASE OF PROPERTY FOR THE NEW AIRPORT OUT ARTHUR BOLTON PARKWAY TOWARD 1-75.
IN OTHER ACTION , THE SPALDING COMMISSIONERS ACCEPTED A BID FOR $198,000 TO REPAIR FIRE STATION 6-DUE TO FIRE --SHOULD BE COVERED BY INSURANCE CLAIM.
THE BOARD REZONED OVER 25 ACRES FOR A NEW WAREHOUSE FROM HILLWOOD DEVELOPMENT--60% OF IT IN BUTTS COUNTY--BUT THE TWO COUNTIES HAVE NOT YET AGREED ON THE PROPERTY TAX SPLIT.
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