Friday, March 29, 2024

GRIFFIN/SPALDING CO SEEKING NEW AIRPORT $

 THE  CITY  OF  GRIFFIN  AND  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS  APPROVED  A  NEW  AIRPORT  AGREEMENT  WITH  THE  STATE,  THURSDAY  ACCORDING  TO  STATE  REPRESENTATIVE  BETH  CAMP   TO  RECEIVE  $47.2  MILLION  FROM  THE  GA.  GENERAL  ASSEMBLY  FOR  A  NEW  AIRPORT--BUT  THERE IS A NEW  WRINKLE--THE  GOVERNOR'S    FUNDING  REQUEST    CALLS  FOR  IT  TO  BE A  REGIONAL  AIRPORT   ASSOCIATED  WITH  OTHER  COUNTIES  AND  WITH   MORE   AUTHORITY  MEMBERS --POSSIBILY  COUNTY  ADMINISTATORS   FROM  BUTTS,  LAMAR,  PIKE,  MONROE  AND    OTHER  NEAR-BY  COUNTIES--A  BOARD  WITH  NEARLY   A  DOZEN MEMBERS.


COMMISSIONER  GWEN  FLOWERS-TAYLOR  VOTED  AGAINST  THE  MOTION--EXPLAINING    SHE  HAD  NOT  READ  THE  DOCUMENT. THERE  WAS  A  RUSH  ON--THE  AGREEMENT  HAD  TO  BE  RETURNED  TO  THE  GOLD  DOME  BEFORE  THE  SESSION  ENDED   OR  WAIT UNTIL  NEXT  YEAR  FOR  FUNDING.


CONGRESSMAN  DREW  FERGUSON  HAS  ALSO   PROVIDED    $8  MILLION  IN  FEDERAL  FUNDS   FOR  THE  NEW  AIRPORT--  WITH  STATE  DOLLARS-- PUTTING  THE  TOTAL  AT  $55.2  MILLION --  THE CITY  OF  GRIFFIN  AND  COUNTY  OF  SPALDING  HAD  PREVIOUSLY  FUNDED  $ 7  MILLION  FOR  PURCHASE  OF  PROPERTY  FOR  THE NEW  AIRPORT  OUT  ARTHUR  BOLTON  PARKWAY  TOWARD  1-75.


IN  OTHER  ACTION , THE  SPALDING  COMMISSIONERS  ACCEPTED A  BID  FOR   $198,000  TO  REPAIR  FIRE  STATION 6-DUE  TO  FIRE   --SHOULD  BE  COVERED  BY  INSURANCE  CLAIM.


THE  BOARD  REZONED  OVER   25  ACRES  FOR  A  NEW  WAREHOUSE  FROM  HILLWOOD  DEVELOPMENT--60%  OF   IT  IN  BUTTS COUNTY--BUT  THE  TWO  COUNTIES  HAVE  NOT  YET   AGREED  ON  THE  PROPERTY  TAX  SPLIT.

Posted by WTGA AM & FM at 1:32 PM

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