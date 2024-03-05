Tuesday, March 5, 2024

SPALDING BOC 3/4/24

 A  FORENSIC  AUDIT  WAS    NOT  MENTIONED  AT  MONDAY'S  MEETING  SPALDING  COUNTY  COMMISSIONERS--SOMETHING  THAT  COULD  COST  A  MILLION  DOLLARS    FROM  THE  STATE  DEPARTMENT  OF  REVENUE/AUDITS. DURING  PUBLIC  COMMENT  RICK  TAYLOR  ASKED  THE  BOARD  ABOUT   $1.5  MILLION  AND   $5  MILLION  IN  FUNDS  THAT  WERE  REPORTED  TO  THE  BOARD  BY  THE  FINANCE  OFFICE  BACK  IN  THE  FALL. HE  URGED  THE  BOARD  TO FIND  OUT  WHERE  THE MONEY  IS.  TAYLOR IS  RUMORED  TO  BE  LOOKING  AT  A  COUNTY  COMMISSION  RACE--THE  POST  HELD  BY JAMES  DUTTON.


ALSO  DURING  PUBLIC  COMMENT  MIKE MIDDLEBROOKS  QUIZZED  THE COMMISSIONERS  ABOUT  COMMENTS  PROPERTY  TAXES  COULD  BE  GOING  UP   19%--THE  TAX  OFFICE  REPORTEDLY  TOLD  HIM  THOSE  FIGURES  ARE  PREMATURE.


MORE  COMPLAINTS  ABOUT  THE  NEW  ANIMAL  SHELTER--EVEN  COMMISSIONER  GWEN FLOWERS- TAYLOR  SAID  THE  ANIMALS  ARE  BEING  TREATED  LIKE  PRISONERS--NOT  ALLOWED OUTSIDE FOR  EXERCISE.  COUNTY  MANAGER  STEVE  LEDBETTER  COUNTERED  THE  COUNTY  IS  BUILDING  THREE  NEW  RUNS  SO  THEY  CAN  GET  OUTSIDE  SOME.


THE  SPALDING  COMMISSIONERS  APPROVED  UP  TO   $80,000  TO UPGRADE  THE    WALKING  TRACK  AND  PLAY  GROUND  ON  AIRPORT  ROAD.

Posted by WTGA AM & FM at 3:35 PM

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