Saturday, March 9, 2024

CONTESTED RACES, PIKE, SPALDING, LAMAR

 PIKE  COUNTY--SHERIFF  JIMMY  THOMAS(-INCUMBENT), SCOTT  GRAY-  SHERIFF  (INDEPENDENT)  JAMAL  WILLIS


CO  COMMISSIONER  DIST.  3  DOYLE JASON  PROCTOR(INCUMBENT), TODD  CHILD, KEN  PULLIN,  SONYA PETTY  SMITH-WITHDREW.


SPALDING  COUNTY-PROBATE  JUDGE- ALEXANDER  HOPE, KAY  PERDUE


CO  COM  DIST  1-GWEN FLOWERS-TAYLOR( INCUMBENT),  COREY  MANGHAM


CO  COM  DIST 4-RYAN  BOWLDEN(INCUMBENT),  BRANDON  ROBINSON  WHITE


BOE DIST 4 (INCUMBENT)  BARBARA  JO  COOK,  NANCY ADAME MCCHARGUE,  CHERRI WELDON


BOE  DIST 2 (INCUMBENT  WILLIAM  DOSS,  KIMBERLY  TINSLEY  REGISTER


LAMAR  COUNTY  DIST.  4 ( INCUMBENT) NANCY  THRASH, OPPOSED  BY TRUMAN  BOYLE


Posted by WTGA AM & FM at 11:33 AM

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