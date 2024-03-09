CONTESTED RACES, PIKE, SPALDING, LAMAR

PIKE COUNTY--SHERIFF JIMMY THOMAS(-INCUMBENT), SCOTT GRAY- SHERIFF (INDEPENDENT) JAMAL WILLIS
CO COMMISSIONER DIST. 3 DOYLE JASON PROCTOR(INCUMBENT), TODD CHILD, KEN PULLIN, SONYA PETTY SMITH-WITHDREW.
SPALDING COUNTY-PROBATE JUDGE- ALEXANDER HOPE, KAY PERDUE
CO COM DIST 1-GWEN FLOWERS-TAYLOR( INCUMBENT), COREY MANGHAM
CO COM DIST 4-RYAN BOWLDEN(INCUMBENT), BRANDON ROBINSON WHITE
BOE DIST 4 (INCUMBENT) BARBARA JO COOK, NANCY ADAME MCCHARGUE, CHERRI WELDON
BOE DIST 2 (INCUMBENT WILLIAM DOSS, KIMBERLY TINSLEY REGISTER
LAMAR COUNTY DIST. 4 ( INCUMBENT) NANCY THRASH, OPPOSED BY TRUMAN BOYLE
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