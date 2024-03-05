DIRECTOR OF T-U REC DEPARTMENT LEAVING

THE DIRECTOR OF THE THOMASTON-UPSON RECREATION DEPARTMENT--SHAKA JOHNSON HAS SUBMITTED HER RESIGNATION . MS. JOHNSON REPORTEDLY RECEIVED ANOTHER OFFER IN SPORTS MANAGEMENT SHE TOLD COLLEAGUES SHE COULD NOT PASS UP. HER SERVICE WAS THE SHORTEST OF ANY DIRECTOR IN THE CIVIC CENTER'S HISTORY. IT WAS MARRED BY CONTROVERSY AFTER THE FIRING OF THOMASTON CITY COUNCILMAN JEFF MIDDLEBROOKS, THE LONG-TIME ATHLETIC DIRECTOR OF THE REC DEPARTMENT. MS. JOHNSON'S TENURE WAS CLOUDED BY CHARGES FROM THE PUBLIC THAT SHE WAS DIFFICULT TO REACH AND NOT AVAILABLE BY PHONE OR IN PERSON AT THE CIVIC CENTER
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