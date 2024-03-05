Tuesday, March 5, 2024

DIRECTOR OF T-U REC DEPARTMENT LEAVING

 THE  DIRECTOR  OF  THE THOMASTON-UPSON  RECREATION  DEPARTMENT--SHAKA  JOHNSON  HAS  SUBMITTED  HER  RESIGNATION .  MS. JOHNSON  REPORTEDLY  RECEIVED  ANOTHER   OFFER  IN  SPORTS  MANAGEMENT   SHE  TOLD  COLLEAGUES  SHE  COULD  NOT  PASS  UP.   HER  SERVICE  WAS  THE  SHORTEST OF  ANY  DIRECTOR  IN  THE  CIVIC  CENTER'S  HISTORY.  IT  WAS  MARRED  BY  CONTROVERSY  AFTER  THE  FIRING  OF  THOMASTON  CITY  COUNCILMAN  JEFF  MIDDLEBROOKS,  THE  LONG-TIME  ATHLETIC  DIRECTOR OF  THE  REC  DEPARTMENT.  MS.  JOHNSON'S  TENURE  WAS  CLOUDED  BY  CHARGES  FROM  THE  PUBLIC   THAT  SHE  WAS  DIFFICULT  TO  REACH  AND  NOT AVAILABLE  BY  PHONE  OR  IN  PERSON  AT  THE  CIVIC  CENTER

Posted by WTGA AM & FM at 8:16 PM

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