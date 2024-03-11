UPSON PLANNING COM CONTROVERSIAL RV PARK APP

A CONTROVERSIAL SPECIAL EXCEPTION APPLICATION FOR AN RV PARK AT 1922 LAWRENCE ROAD IS ON TODAY'S 5;30 AGENDA FOR THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION. THE BOARD TABLED IT AT LAST MONTH'S MEETING, AS JEFFERY HILTON MADE A MOTION TO TABLE THE MEASURE--SAYING HE NEEDED MORE INFORMATION ABOUT IT.
A CITIZEN WHO LIVES DOWN THE ROAD FROM THE PROPOSED SITE, HEATHER RUSH OPPOSED THE RV PARK DURING A PUBLIC HEARING--CLAIMING IT WILL LOWER PROPERTY VALUES AND QUESTIONING IF A NEAR-BY BRIDGE CAN SUPPORT THE WEIGHT OF RV'S.
THE CITY OF THOMASTON HAS EXPERIENCED SEVERAL POWER OUTAGES OF SHORT DURATION OVER THE PAST FEW DAYS--INCLUDING BEFORE 6AM AND LATER IN THE MORNING SATURDAY. CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON TOLD 101 NEWS GA. POWER'S TRANSMISSION FEEDER WENT OUT TEMPORARILY.
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