Monday, March 11, 2024

UPSON PLANNING COM CONTROVERSIAL RV PARK APP

 A  CONTROVERSIAL   SPECIAL  EXCEPTION  APPLICATION  FOR    AN  RV  PARK   AT  1922 LAWRENCE  ROAD  IS  ON  TODAY'S  5;30  AGENDA  FOR  THE  UPSON  COUNTY  PLANNING  COMMISSION.  THE  BOARD  TABLED  IT  AT  LAST  MONTH'S  MEETING,  AS  JEFFERY HILTON  MADE  A  MOTION  TO  TABLE  THE  MEASURE--SAYING  HE  NEEDED  MORE  INFORMATION  ABOUT  IT.


A  CITIZEN  WHO  LIVES  DOWN  THE  ROAD  FROM  THE  PROPOSED  SITE,   HEATHER  RUSH  OPPOSED  THE  RV  PARK  DURING  A PUBLIC  HEARING--CLAIMING IT  WILL  LOWER  PROPERTY  VALUES  AND  QUESTIONING  IF  A  NEAR-BY  BRIDGE  CAN  SUPPORT  THE  WEIGHT OF  RV'S.


THE  CITY  OF  THOMASTON  HAS  EXPERIENCED  SEVERAL  POWER  OUTAGES  OF  SHORT  DURATION  OVER  THE  PAST  FEW  DAYS--INCLUDING  BEFORE   6AM  AND  LATER  IN  THE   MORNING   SATURDAY.  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  TOLD   101  NEWS   GA.  POWER'S  TRANSMISSION  FEEDER  WENT  OUT  TEMPORARILY. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:29 AM

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