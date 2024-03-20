Upson County March Term Grand Jury

MARCH 19, 2024
TRUE BILL LIST
1. TOMAS PHENEL GRESHAM CT. 1: IMPERSONATING AN OFFICER CT. 2: DISTRACTED DRIVING CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
2. JOE LEE HARRIS, IV CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE
3. CHRISTOPHER PERRY HOLLAND CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: SIMPLE ASSAULT
4. KHANDICE LESHAUN JONES CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER
5. JOSEPH JAMES MCGUIRE CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE CT. 2: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL CT. 3: TERRORISTIC THREATS
6. JOSEPH MONROE POPE CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
7. RHANDEL BOAZ WATTS CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT
8. EDWARD VASCO PEPPERS CT. 1: DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (DRUGS) CT. 2: ENDANGERING A CHILD WHILE DRIVING UNDER THE INFLUENCE CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE CT. 4: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 5: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 6: IMPROPER HEADLIGHTS
9. DEANDRE RASHARD TENNYSON CT. 1: TERRORISTIC THREATS
10. MARTEZ DEMOND TERRY CT. 1: TERRORISTIC THREATS CT. 2: AGGRAVATED STALKING
11. JOSHUA JAMES YORK CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 3: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE
NO BILL LIST
1. YOLANDA MARIE COTTLE CT. 1: FALSE IMPRISONMENT
2. ZATERRIOUS SANDRELL COLBERT CT. 1: CHILD MOLESTATION CT. 2: CRIMINAL TRESPASS CT. 3: GIVINING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER
3. NICHOLAS LEE ELLINGTON CT. 1: TERRORISTIC THREAT
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