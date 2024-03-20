Wednesday, March 20, 2024

Upson County March Term Grand Jury

MARCH 19, 2024

TRUE BILL LIST


1. TOMAS PHENEL GRESHAM CT. 1: IMPERSONATING AN OFFICER CT. 2: DISTRACTED DRIVING CT. 3: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

2. JOE LEE HARRIS, IV CT. 1: BURGLARY IN THE FIRST DEGREE

3. CHRISTOPHER PERRY HOLLAND CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT CT. 2: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 3: SIMPLE ASSAULT

4. KHANDICE LESHAUN JONES CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER CT. 2: OBSTRUCTION OF OFFICER

5. JOSEPH JAMES MCGUIRE CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE CT. 2: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL CT. 3: TERRORISTIC THREATS

6. JOSEPH MONROE POPE CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE

7. RHANDEL BOAZ WATTS CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT

8. EDWARD VASCO PEPPERS CT. 1: DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (DRUGS) CT. 2: ENDANGERING A CHILD WHILE DRIVING UNDER THE INFLUENCE CT. 3: POSSESSION OF MARIJUANA, MORE THAN AN OUNCE CT. 4: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 5: POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 6: IMPROPER HEADLIGHTS

9. DEANDRE RASHARD TENNYSON CT. 1: TERRORISTIC THREATS

10. MARTEZ DEMOND TERRY CT. 1: TERRORISTIC THREATS CT. 2: AGGRAVATED STALKING

11. JOSHUA JAMES YORK CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE OR AMPHETAMINE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE CT. 3: POSSESSION OF A SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE CT. 4: FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

NO BILL LIST


1. YOLANDA MARIE COTTLE CT. 1: FALSE IMPRISONMENT

2. ZATERRIOUS SANDRELL COLBERT CT. 1: CHILD MOLESTATION CT. 2: CRIMINAL TRESPASS CT. 3: GIVINING FALSE INFORMATION TO A LAW ENFORCEMENT OFFICER

3. NICHOLAS LEE ELLINGTON CT. 1: TERRORISTIC THREAT

 

 

Posted by Fun 101.1 FM at 12:42 PM

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