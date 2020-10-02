Friday, October 2, 2020
UPSON CO SHERIFF DAN KILGORE ANNOUNCES FOOD DISTRIBUTION
UPSON CO. SHERIFF DAN KILGORE SAYS HIS OFFICE IS DISTRIBUTING FOOD BOXES FOR THE NEXT 4 WEDNESDAYS PARTNERING WITH SAT MINISTRIES OF FORSYTH , FARM TO FAMILY AND THE RESCUE MISSION OF MIDDLE GA. THE FIRST DISTRIBUTION THIS WEDNESDAY, OCT. 7TH AT 11AM AT THE SOCCER COMPLEX BEHIND THE CIVIC CENTER. THE 800 FOOD BOXES WILL INCLUDE FRUITS, VEGETABLES, MEATS AND MILK. THE DRIVE-THRU DISTRIBUTION IS FOR ANYONE IN THE COMMUNITY WHO NEEDS FOOD. THE SHERIFF CALLED IT A GREAT OPPORTUNITY FOR HIS OFFICE TO HELP THOSE IN NEED. LOCAL CHURCHES ARE ALSO VOLUNTEERING TO HELP WITH DISTRIBUTION.
Posted by WTGA AM & FM at 12:21 PM
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