POLK CO MAN CHARGED WITH THE MURDER OF A NURSE FROM THOMASTON IN CUSTODY

A POLK COUNTY MAN ACCUSED OF THE MURDER OF HIS WIFE--A NURSE FROM THOMASTON WAS ARRESTED MONDAY MORNING IN CARROLL COUNTY BY U.S. MARSHALLS.
JIMMY BLACKMON IS CHARGED WITH THE SHOOTING DEATH OF 36 YEAR OLD GINGER LEANN GREEN BLACKMON DURING AN ARGUMENT AT THEIR RESIDENCE IN ROCKMART OCT. 18TH.
MS. BLACKSMON, A MOTHER OF THREE SONS, AGES 17,14, AND 11 WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE. A GOFUNDME ACCOUNT HAS BEEN SET-UP FOR HER SONS. TO MAKE A DONATION CLICK-ON OUR WEBSITE FUN 101 FM , COM.
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