Monday, October 26, 2020

POLK CO MAN CHARGED WITH THE MURDER OF A NURSE FROM THOMASTON IN CUSTODY

 A  POLK  COUNTY  MAN  ACCUSED OF  THE  MURDER OF  HIS  WIFE--A  NURSE  FROM  THOMASTON  WAS  ARRESTED  MONDAY  MORNING  IN  CARROLL  COUNTY  BY   U.S. MARSHALLS.


JIMMY  BLACKMON  IS  CHARGED  WITH  THE  SHOOTING  DEATH  OF   36  YEAR  OLD  GINGER  LEANN GREEN  BLACKMON   DURING  AN ARGUMENT  AT  THEIR  RESIDENCE  IN  ROCKMART  OCT.  18TH. 


MS. BLACKSMON,  A  MOTHER  OF  THREE  SONS,  AGES 17,14,  AND  11  WAS  PRONOUNCED  DEAD  AT  THE  SCENE.  A  GOFUNDME  ACCOUNT  HAS  BEEN  SET-UP  FOR  HER  SONS.  TO MAKE A  DONATION   CLICK-ON  OUR  WEBSITE  FUN 101 FM ,  COM.

Posted by WTGA AM & FM at 3:30 PM

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