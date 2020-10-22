Thursday, October 22, 2020

DETAILS ON UPSON CO GRAND JURY TRUE BILLS

 TERESA  HARPER--CLERK  OF  UPSON  SUPERIOR  COURT  HAS  RELEASED  A  LIST OF  TRUE  BILLS OF  INDICTMENT   RETURNED  BY    THE  UPSON  COUNTY  GRAND  JURY ---  DUE  TO  COVID-19 -- CALLED  INTO  SESSION  FOR  THE  FIRST  TIME  IN  2020   .


COREY CARLTON  THOMAS  INDICTED  FOR  MALICE  AND  FELONY  MURDER  FOR  THE  SHOOTING  DEATH  OF JOSEPH  HOMMAN  AT A  HOLIDAY  COOK-OUT  ON  MAY  23RD  2020--AND  TWO  COUNTS OF  AGGREVATED ASSAULT  FOR    SHOOTING      TWO  FEMALES AT  THE  PARTY IN  SILVERTOWN. 


DEVONTA  RADON  PARKS  AND  MITAVIUS   LEE  ROBINSON  INDICTED  FOR  ARMED  ROBBERY  AND  OTHER  CHARGES   FOR 

  ROBBING  A  MALE  VICTIM  OF  $300  IN  CASH WITH  A  HANDGUN  APRIL  13, 2020.


SAMUEL  BREWTON  4  COUNTS  OF  AGGREVATED  ASSAULT, TWO  COUNTS OF RECKLESS  CONDUCT--APRIL  11TH  2020 -- FOR  FIRING  A  RIFLE  IN  THE  DIRECTION  OF  FOUR  PERSONS  AND  FIRING  ACROSS  THE  FLINT  RIVER  WHERE  TWO  PERSONS  WERE  FISHING  IN  A  KAYAK.


Posted by WTGA AM & FM at 4:56 PM

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