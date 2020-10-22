DETAILS ON UPSON CO GRAND JURY TRUE BILLS

TERESA HARPER--CLERK OF UPSON SUPERIOR COURT HAS RELEASED A LIST OF TRUE BILLS OF INDICTMENT RETURNED BY THE UPSON COUNTY GRAND JURY --- DUE TO COVID-19 -- CALLED INTO SESSION FOR THE FIRST TIME IN 2020 .
COREY CARLTON THOMAS INDICTED FOR MALICE AND FELONY MURDER FOR THE SHOOTING DEATH OF JOSEPH HOMMAN AT A HOLIDAY COOK-OUT ON MAY 23RD 2020--AND TWO COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT FOR SHOOTING TWO FEMALES AT THE PARTY IN SILVERTOWN.
DEVONTA RADON PARKS AND MITAVIUS LEE ROBINSON INDICTED FOR ARMED ROBBERY AND OTHER CHARGES FOR
ROBBING A MALE VICTIM OF $300 IN CASH WITH A HANDGUN APRIL 13, 2020.
SAMUEL BREWTON 4 COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT, TWO COUNTS OF RECKLESS CONDUCT--APRIL 11TH 2020 -- FOR FIRING A RIFLE IN THE DIRECTION OF FOUR PERSONS AND FIRING ACROSS THE FLINT RIVER WHERE TWO PERSONS WERE FISHING IN A KAYAK.
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