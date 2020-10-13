Tuesday, October 13, 2020
MORE LONG VOTING LINES AT THE CIVIC CENTER IN THOMASTON, TUESDAY
LONG LINES AGAIN TUESDAY AT THE CIVIC CENTER IN THOMASTON FOR EARLY VOTING, ACCORDING TO THE UPSON COUNTY REGISTRAR'S OFFICE . THERE'S ON-GOING DISCUSSIONS ABOUT ADDING TWO VOTING MACHINES TO THE CURRENT SIX, TO MOVE THINGS ALONG AND POSSIBLY MOVING VOTING INTO THE GYM TO ALLOW FOR MORE ROOM FOR VOTERS AND POLL WORKERS. A REMINDER, THOSE WITH ABSENTEE BALLOTS WHO ARE RELUCTANT TO MAIL THEM, CAN BRING THEM BY THE REGISTRAR'S OFFICE IN THE DRAKE ANNEX OF THE GOVERNMENT COMPLEX AND OF COURSE, THE DRIVE-THRU DROP BOX IS AVAILABLE.
Posted by WTGA AM & FM at 4:51 PM
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