Thursday, October 29, 2020

PIKE COUNTY GRAND JURY TRUE BILLS

PIKE COUNTY GRAND JURY, SEPTEMBER TERM

OCTOBER 26, 2020

THE HONORABLE JUDGE SCOTT L. BALLARD, PRESIDING

TRUE BILLS

NATHAN COLE FULLER 

CT. 1 CRIMINAL TRESPASS
CT. 2 SIMPLE ASSAULT
CT. 3 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CT. 4 POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT
CT. 5 POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY

MATTHEW COLE BARBEE 
CT. 1 FAILURE TO MAINTAIN LANE
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.3 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 4 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.5 OBSTRUCTION OF AN OFFICER

MAX WAYNE MITCHELL 
CT.1 AGGRAVATED ASSAULT
CT.2 AGGRAVATED ASSAULT
CT.3 AGGRAVATED ASSAULT
CT. 4 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE
CT. 5 RECKLESS CONDUCT

COREY GERARD HARRIS 
CT.1 IDENTITY FRAUD

SIDNEY MONCRIEF BURDEN 
CT.1 ENTERING AN AUTOMOBILE

LEVI EDWIN MINCEY 
CT.1 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
CT. 2 CRIMINAL TRESPASS
CT. 3 STALKING

BILLY DEAN DANIELS, SR 
CT. 1 FORGERY IN THE FORST DEGREE
CT. 2 MAKING A FALSE STATEMENT
CT. 3 THEFT OF SERVICES

BRENT ALLEN STEIN 
CT. 1 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 2 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 3 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 4 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 5 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 6 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 7 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN

DIABLITO MAURICE WADE 
CT. 1 IDENTITY FRAUD

LEVI EDWIN MINCEY 
CT. 1 FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 4 RECKLESS DRIVING
CT. 5 FAILURE TO MAINTAIN LANE
CT. 6 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

MICHAEL CHASE MOORE 
CT. 1 FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A
POLICE OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 5 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 6 INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 7 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 8 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 9 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 10 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
CT. 11 DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
CT. 12 FAILURE TO MAINTAIN
CT. 13 RECKLESS CONDUCT
CT. 14 RECKLESS DRIVING
CT. 15 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
CT. 16 CRIMINAL TRESPASS

MICHAEL CHASE MOORE 
CT. 1 AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE
OFFICER
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* MUTINY IN A PENAL INSTITUTION

CHAQUANDA LASHAY BRADSHAW 
CT. 1 IDENTITY FRAUD

MELAHN JANAE GILEAD 
CT. 1 IDENTITY FRAUD

JAMES CURTIS RAWLINS 
CT. 1 STATUTORY RAPE

JACOB CHASE NORTON 
CT. 1 HOMICIDE BY VEHICLE IN THE FIRST
DEGREE
CT. 2 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (PER SE)
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* DRIVING
UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 5 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 6 RECKLESS DRIVING
CT. 7 FAILURE TO MAINTAIN LANE

JENNYVELISSE WOMACK 
CT. 1 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE SECOND DEGREE
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FAILURE TO
YEILD RIGHT OF WAY WHEN TURNING LEFT

SIDNEY MONCRIEF BURDEN 
CT. 1 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER

TRENTON JOHN COCHRAN 
CT. 1 STATUTORY RAPE

NATHAN COLE FULLER 
CT. 1 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 2 OBSTRU
Posted by WTGA AM & FM at 4:47 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)