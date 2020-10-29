PIKE COUNTY GRAND JURY TRUE BILLS

OCTOBER 26, 2020
THE HONORABLE JUDGE SCOTT L. BALLARD, PRESIDING
TRUE BILLS
NATHAN COLE FULLER
CT. 1 CRIMINAL TRESPASS
CT. 2 SIMPLE ASSAULT
CT. 3 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CT. 4 POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT
CT. 5 POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
MATTHEW COLE BARBEE
CT. 2 SIMPLE ASSAULT
CT. 3 POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CT. 4 POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT
CT. 5 POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY
MATTHEW COLE BARBEE
CT. 1 FAILURE TO MAINTAIN LANE
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.3 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 4 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.5 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
MAX WAYNE MITCHELL
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.3 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 4 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT.5 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
MAX WAYNE MITCHELL
CT.1 AGGRAVATED ASSAULT
CT.2 AGGRAVATED ASSAULT
CT.3 AGGRAVATED ASSAULT
CT. 4 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE
CT. 5 RECKLESS CONDUCT
COREY GERARD HARRIS
CT.2 AGGRAVATED ASSAULT
CT.3 AGGRAVATED ASSAULT
CT. 4 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE FIRST DEGREE
CT. 5 RECKLESS CONDUCT
COREY GERARD HARRIS
CT.1 IDENTITY FRAUD
SIDNEY MONCRIEF BURDEN
SIDNEY MONCRIEF BURDEN
CT.1 ENTERING AN AUTOMOBILE
LEVI EDWIN MINCEY
LEVI EDWIN MINCEY
CT.1 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
CT. 2 CRIMINAL TRESPASS
CT. 3 STALKING
BILLY DEAN DANIELS, SR
CT. 2 CRIMINAL TRESPASS
CT. 3 STALKING
BILLY DEAN DANIELS, SR
CT. 1 FORGERY IN THE FORST DEGREE
CT. 2 MAKING A FALSE STATEMENT
CT. 3 THEFT OF SERVICES
BRENT ALLEN STEIN
CT. 2 MAKING A FALSE STATEMENT
CT. 3 THEFT OF SERVICES
BRENT ALLEN STEIN
CT. 1 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 2 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 3 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 4 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 5 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 6 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 7 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
DIABLITO MAURICE WADE
CT. 2 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 3 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 4 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 5 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 6 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
CT. 7 SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
DIABLITO MAURICE WADE
CT. 1 IDENTITY FRAUD
LEVI EDWIN MINCEY
CT. 1 FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 4 RECKLESS DRIVING
CT. 5 FAILURE TO MAINTAIN LANE
CT. 6 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
MICHAEL CHASE MOORE
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 4 RECKLESS DRIVING
CT. 5 FAILURE TO MAINTAIN LANE
CT. 6 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
MICHAEL CHASE MOORE
CT. 1 FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A
POLICE OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 5 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 6 INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 7 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 8 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 9 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 10 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
CT. 11 DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
CT. 12 FAILURE TO MAINTAIN
CT. 13 RECKLESS CONDUCT
CT. 14 RECKLESS DRIVING
CT. 15 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
CT. 16 CRIMINAL TRESPASS
MICHAEL CHASE MOORE
POLICE OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
CT. 5 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 6 INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 7 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 8 INTERFERNCE WITH GOVERNMENT PROPERTY
CT. 9 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 10 CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
CT. 11 DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED
CT. 12 FAILURE TO MAINTAIN
CT. 13 RECKLESS CONDUCT
CT. 14 RECKLESS DRIVING
CT. 15 FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
CT. 16 CRIMINAL TRESPASS
MICHAEL CHASE MOORE
CT. 1 AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE
OFFICER
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* MUTINY IN A PENAL INSTITUTION
CHAQUANDA LASHAY BRADSHAW
OFFICER
CT. 2 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* MUTINY IN A PENAL INSTITUTION
CHAQUANDA LASHAY BRADSHAW
CT. 1 IDENTITY FRAUD
MELAHN JANAE GILEAD
MELAHN JANAE GILEAD
CT. 1 IDENTITY FRAUD
JAMES CURTIS RAWLINS
JAMES CURTIS RAWLINS
CT. 1 STATUTORY RAPE
JACOB CHASE NORTON
JACOB CHASE NORTON
CT. 1 HOMICIDE BY VEHICLE IN THE FIRST
DEGREE
CT. 2 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (PER SE)
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* DRIVING
UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 5 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 6 RECKLESS DRIVING
CT. 7 FAILURE TO MAINTAIN LANE
JENNYVELISSE WOMACK
DEGREE
CT. 2 DRIVING UNDER THE INFLUENCE (PER SE)
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 4 *SPECIAL PRESENTMENT* DRIVING
UNDER THE INFLUENCE (LESS SAFE) (ALCOHOL)
CT. 5 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE FIRST DEGREE
CT. 6 RECKLESS DRIVING
CT. 7 FAILURE TO MAINTAIN LANE
JENNYVELISSE WOMACK
CT. 1 *SPECIAL PRESENTMENT* HOMICIDE BY
VEHICLE IN THE SECOND DEGREE
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FAILURE TO
YEILD RIGHT OF WAY WHEN TURNING LEFT
SIDNEY MONCRIEF BURDEN
VEHICLE IN THE SECOND DEGREE
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* FAILURE TO
YEILD RIGHT OF WAY WHEN TURNING LEFT
SIDNEY MONCRIEF BURDEN
CT. 1 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
TRENTON JOHN COCHRAN
OF AN OFFICER
CT. 2 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
CT. 3 *SPECIAL PRESENTMENT* OSTRUCTION
OF AN OFFICER
TRENTON JOHN COCHRAN
CT. 1 STATUTORY RAPE
NATHAN COLE FULLER
NATHAN COLE FULLER
CT. 1 OBSTRUCTION OF AN OFFICER
CT. 2 OBSTRU
CT. 2 OBSTRU
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