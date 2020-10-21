Wednesday, October 21, 2020

A NURSE FROM THOMASTON WAS SHOT AND KILLED SUNDAY IN POLK COUNTY, GA.

 A   NURSE  WHO  ONCE  LIVED  AND  WORKED  IN  THOMASTON  WAS  SHOT  AND  KILLED  SUNDAY  NIGHT  IN  POLK  COUNTY, GA.  AND  HER  HUSBAND--THE  SUSPECT  IS  ON  THE  RUN.


36-YEAR  OLD GINGER LEANN  GREEN BLACKMON  HAD  THREE  SONS,  AGES  17,14,  AND  11  AND  POLK  COUNTY  POLICE  SAID  SHE  WAS  SHOT  TWO  TIMES  DURING  AN ARGUMENT  WITH  HER  HUSBAND,  JIMMY  BRIAN  BLACKMON,  SUNDAY NIGHT .  HIS  TRUCK  WAS  FOUND  AT  A  WAL  MART  IN  ROME  AND  HIS   21  YEAR  OLD  SON  FROM  A  PREVIOUS  MARRIAGE  HAS  BEEN  CHARGED  WITH  HELPING  HIM  ESCAPE.  THE  GBI HAS  BEEN  CALLED  INTO  THE  INVESTIGATION  AS  A  DRAGNET  HAS  BEEN  SET  WITH  K-9  UNITS  IN  RURAL  FLOYD  COUNTY.

Posted by WTGA AM & FM at 12:04 PM

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