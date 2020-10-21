A NURSE FROM THOMASTON WAS SHOT AND KILLED SUNDAY IN POLK COUNTY, GA.

A NURSE WHO ONCE LIVED AND WORKED IN THOMASTON WAS SHOT AND KILLED SUNDAY NIGHT IN POLK COUNTY, GA. AND HER HUSBAND--THE SUSPECT IS ON THE RUN.
36-YEAR OLD GINGER LEANN GREEN BLACKMON HAD THREE SONS, AGES 17,14, AND 11 AND POLK COUNTY POLICE SAID SHE WAS SHOT TWO TIMES DURING AN ARGUMENT WITH HER HUSBAND, JIMMY BRIAN BLACKMON, SUNDAY NIGHT . HIS TRUCK WAS FOUND AT A WAL MART IN ROME AND HIS 21 YEAR OLD SON FROM A PREVIOUS MARRIAGE HAS BEEN CHARGED WITH HELPING HIM ESCAPE. THE GBI HAS BEEN CALLED INTO THE INVESTIGATION AS A DRAGNET HAS BEEN SET WITH K-9 UNITS IN RURAL FLOYD COUNTY.
No comments:
Post a Comment