2020 THOMASTON SERTOMA CLUB SERVICE TO MANKIND AWARD TO LINDA MILES

THE THOMASTON SERTOMA CLUB RECOGNIZED LINDA MILES WITH THE 2020 SERVICE TO MANKIND AWARD DURING THE ANNUAL BANQUET, THURSDAY.
SHE RETIRED FROM UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER AS A FLOOR NURSE SUPERVISOR, AND TAUGHT HEALTH OCCUPANTION CLASSES THROUGH THE LOCAL SCHOOL SYSTEMS.
MS. MILES HAS SERVED AS ORGANIST AND PIANIST FOR THE FIRST BAPTIST CHURCH AND IN RETIREMENT HAS SERVED AS A SCHEDULER WITH THE LOCAL CANCER CAR FUND.
SHE HAS ALSO WON NUMEROUS AWARDS FOR NEEDLEPOINT. CONGRATULATIONS TO LINDA MILES, SERTOMA'S 2020 SERVICE TO MANKIND AWARD WINNER.
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