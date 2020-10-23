Friday, October 23, 2020

2020 THOMASTON SERTOMA CLUB SERVICE TO MANKIND AWARD TO LINDA MILES

 THE  THOMASTON  SERTOMA  CLUB  RECOGNIZED LINDA MILES  WITH  THE   2020  SERVICE  TO  MANKIND  AWARD  DURING  THE  ANNUAL  BANQUET,  THURSDAY.


  SHE  RETIRED  FROM  UPSON  REGIONAL  MEDICAL  CENTER  AS  A  FLOOR  NURSE  SUPERVISOR,  AND  TAUGHT  HEALTH OCCUPANTION CLASSES THROUGH  THE  LOCAL  SCHOOL  SYSTEMS.


MS. MILES  HAS  SERVED  AS  ORGANIST  AND  PIANIST  FOR  THE  FIRST  BAPTIST  CHURCH  AND  IN  RETIREMENT HAS  SERVED  AS  A  SCHEDULER  WITH  THE LOCAL  CANCER  CAR  FUND.


SHE  HAS  ALSO  WON  NUMEROUS  AWARDS  FOR NEEDLEPOINT.  CONGRATULATIONS  TO  LINDA  MILES, SERTOMA'S  2020  SERVICE  TO MANKIND  AWARD  WINNER.

Posted by WTGA AM & FM at 11:58 AM

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