UPSON JURORS DO NOT REPORT WED PM

ACCORDING TO TERESA HARPER, CLERK OF UPSON SUPERIOR COURT JURORS DO NOT HAVE TO REPORT TO THE COURTHOUSE WEDNESDAY AFTERNOON, ALL CASES HAVE BEEN RESOLVED.
PIKE COUNTY TIMES . COM IS REPORTING THE ROOF COLLAPSED TUESDAY IN THE COX CHAPEL AT THE GA. BAPTIST CHILDREN'S HOME ON 19 NORTH IN PIKE COUNTY. SPECULATION IS IT WAS CAUSED BY WIND. THE ROOF FELL-IN AT THE REAR PORTION OF THE CHAPEL NOT IN THE STEEPLE AREA. THE CHAPEL HAD BEEN CLOSED FOR SOME TIME DUE TO ROOF STRUCTURE.
AT TUESDAY'S MEETING, THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED A SOUTHERN LINC CELL TOWER ON 28 ACRES AT 126 NIXON ROAD IN CONCORD.
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