MIAMI CO WANTS TO LOCATE NEAR THE TU AIRPORT

FOLLOWING AN EXECUTIVE SESSION AT THE OCTOBER MEETING OF THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY, THE IDA VOTED TO OFFER 4.1 ACRES AT THE BUSINESS/TECH PARK AT THE AIRPORT TO UNITED TELEPORTS FOR $5000 PER ACRE.
THE MIAMI SATELLITE SERVICE COMPANY HAS PURCHASED THE FORMER SOUTHCREST BANK DATA CENTER BUILDING BUT WANTS ADDITIONAL ACRES.
DIRECTOR KYLE FLETCHER SAID THE IDA MUST APPROVE ALL SITE PLANS IN THE PARK AND CEO RICARDO DIAS PLEDGED THE COMPANY WILL INCLUDE LANDSCAPING TO SHIELD THE SATELLITE DISH FARM FROM VIEW.
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