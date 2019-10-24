BARNESVILLE WOMAN DIES IN GRIFFIN ACCIDENT

ACCORDING TO THE GA. STATE PATROL, A TRAFFIC FATALITY IN GRIFFIN WEDNESDAY AFTERNOON IN A FOUR VEHICLE ACCIDENT AT U.S. 41 AND COUNTY LINE ROAD.
A BARNESVILLE WOMAN, 66 YEAR OLD DEBORAH ROSS DIED IN THE ER A COUPLE OF HOURS AFTER THE ACCIDENT.
THE GSP SAID MS. ROSS WAS DRIVING A 2007 CHRYSLER PT CRUISER TRAVELING WEST ON COUNTY LINE ROAD. SHE ATTEMPTED TO TURN SOUTH ONTO HIGHWAY 41 AND WAS T-BONED BY A CHEVY TRAILBLAZER TRAVELING NORTHBOUND ON 41.
AFTER THE IMPACT THE SUV HIT TWO OTHER VEHICLES. THE TRAILBLAZER DRIVER— STEVEN HARDIN, AGE 27 OF GRIFFIN WAS TREATED AT THE E.R.
THE OTHER TWO DRIVERS, JAMES POWELL, 65 OF MILNER AND DALTON DAVIS, 21 OF GAY, GA. WERE UNHURT.
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