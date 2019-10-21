SHOOT OUT IN GRIFFIN

NO INJURIES BUT SEVERAL ARRESTS IN A GRIFFIN SHOOT-OUT ACCORDING TO SPALDING COUNTY SHERIFF DARRELL DIX.
LAST FRIDAY A REPORT OF SHOTS FIRED AT THE DEAD END OF WINDSOR DRIVE AFTER AN ALTERCATION INVOLVING FEMALES.
ONE OF THE FEMALES CALLED FAMILY MEMBERS AND THEY RESPONDED AND SHOTS WERE EXCHANGED BETWEEN FAMILY MEMBERS AND THOSE AT THE SCENE.
DEPUTIES TRIED TO STOP A FEMALE LEAVING THE SCENE, TONYA SANFORD AND SHE STRUCK A PATROL VEHICILE AND THEN RAN IN A DITCH. SHE WAS BOOKED FOR DUI, AGGREVATED ASSAULT AND OTHER CHARGES. A PASSENGER—BRENT GROOVER ALSO CITED FOR AGGREVATED ASSAULT, POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON.
ANOTHER FEMALE—CRYSTAL HALL CHARGED WITH BATTERY AT THE WINDSOR ROAD INCIDENT. HALL, GROOVER AND SANFORD WERE JAILED.
DEPUTIES ARE SEEKING—NICHOLAS RYAN DIX FOR AGGREVATED ASSAULT ND CHARGES ARE PENDING ON AUSTIN SUTTON FOR AG ASSAULT.
THE INVESTIGATION IS ON-GOING.
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