GUILTY VERDICT IN THE IST SEX TRAFFICING CASE IN CIRCUIT

DISTRICT ATTORNEY BEN COKER TOLD 101 NEWS--- THE FIRST CRIMINAL CASE FOR SEX TRAFFICING IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT RESULTED IN A CONVICTION WEDNESDAY IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT.
THE DEFENDANT—ORMED CORTEZ-CLEMMONS WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON PLUS 50 YEARS BY JUDGE SCOTT BALLARD.
THE VICTIM A 14 YEAR OLD GRIFFIN FEMALE AT THE TIME TESTIFIED DURING THE TRIAL THE --D.A. SAID.
CORTEZ-CLEMMONS ORIGINALLY FROM FT. VALLEY ADVERTISED THE FEMALE'S SERVICES ON SOCIAL MEDIA BACK IN MARCH AND APRIL OF 2016 PRIOR TO HIS ARREST.
AFTER THE CASE PRESENTED BY D.A. COKER AND ASSISTANT D.A. MORGAN KENDRICK—THE JURY STAYED OUT LESS THAN AN HOUR BEFORE RETURNING THE GUILTY VERDICT.
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