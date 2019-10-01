Tuesday, October 1, 2019
UPSON CO. GRAND JURY TRUE BILLS OCT. IST
2019 SEPTEMBER TERM GRAND JURY OCTOBER 1, 2019 TRUE BILL LIST 1.) KALEB HUGHSTON BLACKMON CT. 1: BURGLARY- SECOND DEGREE CHRISTOPHER LEE SMITH JR. 2.) JAVORIS TERRELL BROOKS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT 3.) TORRENCE RASHOD BROOKS CT. 1: AGGRAVATED BATTERY CT. 2: FALSE IMPRISONMENT CT. 3: OBSTRUCTION OF AN OFFICER CT. 4: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL 4.) RANDY DUANE CLEVELAND CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT 5.) KEON LATRELL FERGUSON CT. 1: ARSON- FIRST DEGREE CT. 2: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY- FIRST DEGREE CT. 3: TERRORISTIC THREATS 6.) MARQUISE DESHAWN HARDNETT CT. 1: VIOLATION OF GA STREET GANG TERRORISM AND PREVENTION ACT CT. 2: MARIJUANA- LESS THAN 1 OZ. CT. 3: CARRYING WEAPON WITHOUT A LICENSE 7.) JAKEVIS JAMAL JARRETT CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED CT. 3: MARIJUANA-LESS THAN 1 OZ. CT. 4: HIT AND RUN CT. 5: DISREGARDING TRAFFIC CONTROL DEVICE CT. 6: SPEEDING Page 2 of 3 CT. 7: RECKLESS DRIVING CT. 8: OBSTRUCTION OF AN OFFICER 8.) BRENTON LANIER KITCHINGS CT. 1: FLEEING/ATTEMPTNG TO ELUDE CT. 2: SPEEDING CT. 3: DRIVING WITH EXPIRED LICENSE CT. 4: FAILURE TO STOP AT STOP SIGN CT. 5: FAILURE TO MAINTAIN LANE CT. 6: RECKLESS DRIVING CT. 7: DRIVING ON IMPROPER REGISTRATION CT. 8: NO PROOF OF INSURANCE 9.) JAMES CLAY MEDLIN CT. 1: BURLGARY- FIRST DEGREE CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10.) WILLIAM KYLE MELTON CT. 1: CRIMINAL TRESPASS CT. 2: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL *SPECIAL PRESENTMENT CT. 3: FALSE IMPRISONMENT 11.) SHANDELL MILLER CT. 1: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY CT. 2: THEFT BY TAKING CT. 3: THEFT BY TAKING CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT CT. 5: AGGRAVATED BATTERY 12.) TRAVIS MONTEL SEARCY CT. 1: RAPE CT. 2: AGGRAVTED SODOMY CT. 3: KIDNAPPING CT. 4: AGGRAVATED ASSUALT CT. 5: ARMED ROBBERY CT. 6: POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 7: POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY CT. 8: POSS. OF FIREARM DURING COMMISSION OF A FELONY *SPECIAL PRESENTMENT AS TO ALL COUNTS Page 3 of 3 13.) JOSHUA MONTEX THOMPSON CT. 1: ROBBERY VANAYA LEANNA TRICE 14.) CHRISTOPHER DARYL TOLEN CT. 1: HOMICIDE BY VEHICLE- FIRST DEGREE CT. 2: FAILURE TO MAINTAN LANE CT. 3: D.U.I (LESS SAFE) (DRUGS) CT. 4: DRIVING WHILE DISQUALIFIED *SPECIAL PRESENTMENT AS TO ALL COUNTS 15.) TIMOTHY LAMAR WALKER CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE 16.) ALBERT EUGENE WILLIAMSON CT. 1: BATTERY, FAMILY VIOLENCE CT. 2: HINDERING EMERGENCY TELEPHONE CALL 17.) JOHN ANTHONY YOUNG CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE CT. 3: SIMPLE BATTERY CT. 4: CRUELTY TO CHILDREN- THIRD DEGREE CT. 5: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
Posted by WTGA AM & FM at 7:26 PM
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