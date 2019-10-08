Tuesday, October 8, 2019

I-75 TRUCK LANES CONSTRUCTION MOVED UP

GA. DOT HAS ANNOUNCED ITS MOVING-UP THE COMPLETION DATE OF THE TRUCK LANE PROJECT ON 1-75 FROM THE 1-475/I-75 INTERCHANGE NEAR MACON TO THE MCDONOUGH AREA. CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BEGIN IN 2023 WITH THE COMPLETION DATE 2028 –TWO YEARS EARLIER THAN PLANNED.
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THE NEW 40 MILES OF TRUCK LANES WILL BE NON-TOLLED AND SPAN ACROSS 5 COUNTIES—SPALDING, HENRY, BUTTS, LAMAR, AND MONROE. THE DOT SAID ACCELERATING THIS PROJECT ACCOMIDATES GROWTH IN TRUCK TRAFFIC AND SUPPORTS THE FUTURE PORT OF SAVANNAH EXPANSION.  
Posted by WTGA AM & FM at 1:44 PM

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