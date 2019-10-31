CULLODEN WOMAN STILL MISSING IN ATL AREA

A CULLODEN FAMILY IS DESPERATELY TRYING TO FIND THEIR MOTHER—LINDA KIMBLE AFTER SHE WAS PLACED IN AN ALZHEIMERS CARE HOME IN GWINNETT COUNTY AND THEN VANISHED.
MS. KIMBLE AGE 59 —WHO HAS RELATIVES IN THOMASTON—HAS BEEN MISSING FOR TWO MONTHS AND NOW HER CARE-GIVER KISHIA MITCHELL OF SNELLVILLE, GA. IS GONE.
MITCHELL RAN TWO OTHER CARE HOMES IN GWINNETT COUNTY WHERE PATIENTS WERE ABANDONED, AND SHE HAS BEEN CHARGED WITH SEVERAL COUNTS OF EXPLOITATION AND RUNNING UNLICENSED FACILITIES BY POLICE.
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT MS. KIMBLE OR MITCHELL CALL CRIME STOPPERS AT 404-577-8477.
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