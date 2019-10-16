CULLODEN WOMAN MISSING

ACCORDING TO GWINNETT COUNTY POLICE---A CULLODEN WOMAN –59 YEAR OLD LINDA KIMBLE ,WITH RELATIVES IN THOMASTON , HAS GONE MISSING AFTER BEING DISCHARGED FROM EASTSIDE EMORY HOSPITAL AND PLACED IN THE CARE OF KISHIA MITCHELL OPERATOR OF A LONGTIME CARE HOME.
HER AUNT—EDITH WILLIAMS OF THOMASTON SAYS MITCHELL NOW SAYS SHE DOES NOT KNOW WHERE MS. KIMBLE IS LOCATED.
LINDA KIMBLE WAS ADMITTED TO THE GWINNETT COUNTY HOSPITAL FOR TREATMENT OF SEIZURES—AND WHEN DISCHARGED SHE WAS PLACED IN MITCHELL'S CARE HOME.
ACCORDING TO ATLANTA TV REPORTS--MITCHELL TOLD RELATIVES NOT TO VISIT LINDA UNTIL SHE GOT SETTLED-IN BUT REFUSED TO GIVE THEM HER PHONE NUMBER . MS KIMBLE'S DAUGHTER DROVE TO AN ADDRESS IN SNELLVILLE, GA. WHERE SHE HAD MAILED A CHECK TO MITCHELL AND FOUND AN EMPTY LOT.
MS. KIMBLE IS ABOUT 5-6 170 POUNDS AND IS OFFICIALLY LISTED AS A MISSING PERSON.
GWINNETT COUNTY POLICE SAID THEY DON'T HAVE ANY EVIDENCE THAT SUGGESTS MS. KIMBLE IS IN DANGER—BUT THERE IS AN ACTIVE WARRANT OUT FOR MITCHELL ON A PROBATION VIOLATION—AND POLICE SAID INFORMATION INDICATED THAT THE CARE PROVIDER'S FACILILTY WAS PERMANENTLY CLOSED.
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