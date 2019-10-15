DR. WAINE KONG HONORED IN L.A.

THOMASTONIAN DR. WAINE KONG WAS HONORED WITH THE SPIRIT OF THE HEART LEGACY AWARD BY THE ASSOCIATION OF BLACK CARDIOGISTS AT THEIR ANNUAL BANQUET IN LOS ANGELES SATURDAY OCT. 12TH. DR. KONG WAS CEO OF THE ASSOCIATION FOR 22 YEARS BEFORE HE RETIRED IN 2008.
HE AND HIS WIFE PEDIATRICIAN , DR. STEPHANIE KONG OPENED ZOE PEDIATRICES IN 2012 AND SERVE 400 CHILDREN PER DAY FROM FOUR LOCATIONS.
DR. KONG IS FORMER PRESIDENT OF THOMASTON KIWANIS AND LIEUTENANT GOVERNOR OF KIWANIS AND IS A MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES OF GORDON STATE COLLEGE.
THE HONORARY CHAIR OF THE EVENT WAS NBA GREAT SHAQUILLE O'NEAL AND LEE ELDER THE FIRST BLACK GOLFER TO QUALIFY FOR THE MASTERS WAS THE ABC 2019 BOBBY JONES AWARD WINNER.
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