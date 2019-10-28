NO ACTIVE SHOOTER IN THOMASTON

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID A TRIAGE DRILL AT UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER, MONDAY MORNING APPARENTLY RESULTED IN THE GA. STATE PATROL RESPONDING TO THE COURTHOUSE FOR WHAT WAS THOUGHT TO BE AN ACTIVE SHOOTER INCIDENT.
SOCIAL MEDIA BLEW UP OVER THE INCIDENT AND CHIEF RICHARDSON SAID HE POSTED A RESPONSE THAT EVERYTHING WAS O.K.
THE CHIEF SAID SOMEONE SAW SOMETHING AND THOUGHT IT WAS SOMETHING ELSE AND WORD GOT BACK TO THE GSP AND THEY RESPONDED. CITY OF THOMASTON POLICE AND THE UPSON COUNTY SHERIFF''S OFFICE DID NOT ANY NOTIFICATION AND DID NOT RESPOND. AFTER A CHECK AT THE COURTHOUSE, TROOPERS WENT TO THE HOSPITAL, CHIEF RICHARDSON S AID.
SUPERIOR COURT IS IN SESSION SO THERE WAS ACTIVITY AT THE COURTHOUSE MONDAY MORNING.
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