HALLOWEEN IS ON IN UPSON CO. BUT IT COULD RAIN

HALLOWEEN TRICK OR TREATING IS ON FOR THURSDAY NIGHT IN THOMASTON, AND UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE TOLD 101 NEWS HE HAS SEEN VARIED WEATHER REPORTS, SO PARENTS SHOULD MAKE SURE THEIR GHOSTS AND GOBBLINS HAVE RAIN GEAR IF THEY GO OUT.
SHERIFF KILGORE SAID HE WILL HAVE INTENSIVE DEPUTY PATROLS IN THE AREAS THAT ATTRACT LOTS OF KIDS.
THE FALL FESTIVAL AT GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK SCHEDULED FOR THURSDAY, HALLOWEEN HAS BEEN MOVED TO SUNDAY 3 TO 6PM, DUE TO THE WEATHER.
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