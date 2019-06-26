NEW CLOCK TOWER NEXT YEAR ON UPSON COURTHOUSE

IT WILL PROBABLY BE THIS TIME NEXT YEAR BEFORE A NEW CLOCK TOWER WILL BE INSTALLED ON THE ROOF OF THE UPSON COUNTY COURTHOUSE. AT THE JUNE 25TH MEETING, THE BOARD OF COMMISSIONERS APPROVED A SCHEDULE FOR THE CONSTRUCTION ON THE COURTHOUSE ROOF TO STOP THE LEAKS.
ACCORDING TO PRECISION PLANNING THE KICK-OFF MEETING FOR THE PROJECT WILL BE IN EARLY JULY AND ADVERTISEMENT FOR BIDS IN LATE AUGUST, WITH BID OPENING IN SEPTEMBER. THE NOTICE TO PROCEED SHOULD BE IN OCTOBER WITH ROOF REPAIRS AND FLASHINGS FOR 4 MONTHS AND A NEW CLOCK TOWER INSTALLED IN MID-MAY, 2020.
CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID THE NEW CLOCK TOWER WILL LOOK THE SAME AS THE CURRENT ONE AND SOME TILES WILL BE REPLACED TO COMPLETE THE JOB.
ORIGINALLY THE COUNTY HOPED TO HAVE THE PROJECT COMPLETED THIS SUMMER, BUT THE ROOF TROUBLES WERE GREATER THAN FIRST THOUGHT.
COUNTY MANAGER JASON TINSLEY SAYS THE COST IS STILL UP IN THE AIR BUT ITS EXPECTED TO BE NORTH OF ONE MILLION DOLLARS.
No comments:
Post a Comment