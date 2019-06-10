JAMES FORTNER TAKING UPSON CO TO COURT

JAMES FORTNER IS TAKING UPSON COUNTY TO COURT AFTER THE COUNTY COMMISSIONERS RULED HE HAS TO MOVE HIS TRUCKING COMPANY FROM ITS LOCATION ON COUNTY ROAD BECAUSE ITS IN A-R ZONING AND ITS A DANGER TO POTATO CREEK—THE WATER SUPPLY FOR THE CITY OF THOMASTON AND PARTS OF UPSON COUNTY.
FORTNER FILED HIS APPEAL IN UPSON SUPERIOR COURT ON THE 29TH DAY OF THE 30 DAY APPEAL WINDOW. COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN HAS SAID , THE COUNTY WILL WORK WITH HIM TO RELOCATE HIS BUSINESS BUT FORTNER WANTS TO KEEP IT WHERE IT IS, A MULTI-MILLION DOLLAR BUSINESS WITH AN ANNUAL PAYROLL OF OVER ONE MILLION DOLLARS.
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