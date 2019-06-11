Tuesday, June 11, 2019

PRIDE OF PIKE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

THE 2019 PRIDE OF PIKE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION HOSTED BY PIKE COUNTY PARKS AND RECREATION AUTHORITY, SATURDAY JUNE 29TH AT 4PM, AT THE PIKE COUNTY SOCCER COMPLEX. PRESENTING SPONSOR—RESURGENS ORTHOPAEDICS-- FREE ADMISSION, $5 PARKING FEE FOR EACH VEHICLE. KIDS ACTIVITIES, FOOD, A TRACTOR SHOW AND A SPECTACULAR FIREWORKS SHOW.

ENTERTAINMENT BY AMERICAN IDOL CONTESTANT ISAAC STREETMAN. BIG PARADE AT 3;30 -- GRAND MARSHALL THE STATE CHAMPION PIKE COUNTY PIRATES BASEBALL TEAM.

SAT. JUNE 29TH.
Posted by WTGA AM & FM at 5:01 PM

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