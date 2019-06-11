THE 2019 PRIDE OF PIKE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION HOSTED BY PIKE COUNTY PARKS AND RECREATION AUTHORITY, SATURDAY JUNE 29TH AT 4PM, AT THE PIKE COUNTY SOCCER COMPLEX. PRESENTING SPONSOR—RESURGENS ORTHOPAEDICS-- FREE ADMISSION, $5 PARKING FEE FOR EACH VEHICLE. KIDS ACTIVITIES, FOOD, A TRACTOR SHOW AND A SPECTACULAR FIREWORKS SHOW.
ENTERTAINMENT BY AMERICAN IDOL CONTESTANT ISAAC STREETMAN. BIG PARADE AT 3;30 -- GRAND MARSHALL THE STATE CHAMPION PIKE COUNTY PIRATES BASEBALL TEAM.
SAT. JUNE 29TH.
No comments:
Post a Comment