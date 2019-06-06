Thursday, June 6, 2019

A NEW ALCOHOL ORDINANCE FOR THOMASTON ?

A THOMASTON CITY COUNCIL COMMITTEE WILL LOOK INTO CHANGING THE ALCOHOL ORDINANCE, PERHAPS DROPPING THE REQUIREMENT THAT POURING LICENSEES PROVIDE 50% OF REVENUE IN FOOD SALES.

AT TUESDAY'S MEETING, CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID THE LOCAL GOLF COURSE HAS A POURING LICENSE BUT NO LONGER HAS A RESTAURANT, AND THE IDA HAS BEEN WORKING TO RECRUIT A MORE UPSCALE HOTEL, BUT THE BIG CHAINS WOULD PROBABLY WANT A BAR WITHOUT THE REQUIREMENT OF HAVING A RESTAURANT.

COUNCIL ATTORNEY JOEL BENTLEY ADVISED—IT MIGHT BE BEST TO DRAFT A NEW ALCOHOL ORDINANCE, AS ITS 20 YEARS OLD.


AT THE PREVIOUS MEETING, COUNCIL ADDED AN AMENDMENT TO THE ALCOHOL ORDINANCE TO PROHIBIT POP-UP NIGHT CLUBS FROM ILLEGAL SALES VIA BROWN BAGGING, ESTABLISHMENTS THAT HAVE NO ALCOHOL LICENSE.
Posted by WTGA AM & FM at 5:18 PM

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