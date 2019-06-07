UPDATE; DRUG CONSPIRACY CASE

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS FRIDAY—ALMOST A DOZEN INDICTMENTS BY SPECIAL PRESENTMENT BY THE UPSON COUNTY GRAND JURY FOR OPIOID DISTRIBUTION HAS LEAD TO SOME NEW LEADS IN THE MURDER INVESTIGATION OF STEPHEN EARLES OF 4TH AVE. IN NOVEMBER OF LAST YEAR. EARLES WIFE JOYCE EARLES WAS ONE OF THOSE INDICTED AND ARRESTED.
THE CHIEF WOULD NOT SAY MORE—BECAUSE HE SAID THE INVESTIGATION IS ON-GOING.
STEPHEN EARLES, WHO WAS DISABLED WAS BEATED UNCONSCIOUS AND DIED TWO DAYS LATER IN MACON. JOYCE EARLES WHO WAS ALSO ATTACKED, SAID TWO MASKED MEN BROKE INTO THEIR HOME AND JUMPED THEM.
MS. EARLES ALLEGEDLY WAS SELLING OPIOID PILLS PRESCRIBED FOR HER HUSBAND. DISTRICT ATTORNEY BEN COKER SAID SHE WAS SCHEDULED FOR ARRAIGNMENT IN UPSON SUPERIOR COURT THIS PAST WEEK— SHE WAIVED ARRAIGNMENT AND ENTERED A PLEA OF NOT GUILTY.
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