A NEW ANIMAL SHELTER FOR PIKE CO ?

AT WEDNESDAY'S MEETING, THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS DISCUSSED A LETTER FROM LOCAL ATTORNEY WALKER CHANDLER REGARDING A DONATION FROM THE DR. C.L. CHANDLER FOUNDATION FOR UP TO $250,000 TO BUILD A NEW ANIMAL SHELTER IN PIKE COUNTY.
THE FOUNDATION OF DR. CHANDLER OF ATLANTA, THE FATHER OF WALKER CHANDLER, HAS DONATED FUNDS TO ZOO ATLANTA IN THE PAST AND FOCUSES ON ANIMAL-RELATED PROJECTS.
DR. CHANDLER'S WIFE WINNIE JONES CHANDLER IS THE MOTHER OF THREE FOUNDATION BOARD MEMBERS.
THE LETTER REQUESTS THAT PLANS FOR THE ANIMAL SHELTER SHOULD BE SUBMITTED TO THE FOUNDATION BY OCT. 15TH WITH THE FUNDS BECOMING AVAILABLE BY THE END OF THE YEAR. COUNTY MANAGER BOBBY BICKLEY SAID $250,000 SHOULD COMPLETELY FUND A NEW SHELTER AND HE IS CHECKING ON OTHER NEAR-BY SHELTERS FOR IDEAS.
COMMISSION CHAIRMAN BRIAR JOHNSTON TOLD 101 NEWS—THE DONATION WOULD ALLOW THE COUNTY TO PURCHASE A VEHICLE FOR THE SHELTER, AND THE BOARD PROJECTS IT WOULD NOT SIGNIFICANTLY INCREASE OPERATING COSTS OF THE ANIMAL CONTROL PROGRAM, PERHAPS JUST IN UTILITIES.
THE BOARD IS MOVING FOWARD TO ACCEPT THE DONATION.
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