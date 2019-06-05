EX-SOUTHCREST BANK DATA CENTER TO BE SOLD?

101 NEWS WAS TOLD THERE WERE NO FORMAL BIDS AT THE RECENT AUCTION FOR THE — VACANT SOUTHCREST BANK DATA CENTER BUILDING IN THE BIZ/TECH PARK AT THE AIRPORT—BUT WITH REPORTED BACKGROUND NEGOTIATIONS A SALE COULD BE IN THE WORKS.
THE THOMASTON-UPSON IDA SPENT $5000 ON GRASS CUTTING SO THE PARK WOULD LOOK NICE FOR THE AUCTION.
AT THE MAY MEETING THE IDA TABLED A REQUEST BY DUNKIN'S ENGINEER TO SHARE IN THE COST OF MOVING THER NORTHCREEK CENTER SIGN THAT WOULD CAUSE IRREGULAR TRAFFIC FLOW WHEN THE COMPANY OPENS THE DUNKIN DO NUTS/BASKIN ROBBINS STORE IN THE COMING MONTHS BETWEEN MCDONALD'S AND WAFFLE HOUSE.
COLUMBUS SIGNS AND LIGHTING SUBMITTED A BID OF $27,000 FOR MOVING THE SIGN—BUT SOME IDA MEMBERS INDICATED IT SHOULD HAVE BEEN INCLUDED IN DUNKIN'S PROPERTY DEAL WITH THE OWNERS OF THE SHOPPING CENTER.
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