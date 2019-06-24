24-YEAR OLD MARY KATHERINE HIGDON ON TRIAL FOR MURDER

IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT --THE STATE RESTED FRIDAY MORNING AFTER PRESENTING ITS CASE IN THE MURDER TRIAL OF 24-YEAR OLD MARY KATHERINE HIGDON CHARGED WITH THE SHOOTING DEATH OF HER BOY FRIEND STEVEN FREEMAN AT THEIR RESIDENCE ON SUNNYBROOK DRIVE -- AUGUST 2018. DISTRICT ATTORNEY BEN COKER TOLD 101 NEWS FRIDAY AFTERNOON —HE EXPECTS THE TRIAL TO LAST POSSIBLY UNTIL TUESDAY.
PROSECUTORS SAY MS. HIGDON—AT THE TIME A TEACHER'S ASSISTANT -- SHOT FREEMAN IN A FIT OF RAGE BUT HIGDON'S DEFENSE ATTORNEY SAID THE CASE HAS BEEN A RUSH TO JUDGEMENT ---- MS. HIGDON CLAIMS THE GUN WENT OFF WHEN SHE HANDED IT TO FREEMAN.
IN OPENING STATEMENTS---ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY ASHTON FALLIN SAID FREEMAN WAS PLANNING TO MOVE-OUT TO THE NORTH GA. MOUNTAINS-- AND HIGDON WAS UPSET ABOUT IT.
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