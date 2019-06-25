GRIFFIN'S 4TH OF JULY CELEBRATION

THE GRIFFIN MILITARY AFFAIRS COMMITTEE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION THURSDAY, JULY 4TH 4PM TILL 9;30PM.
PARADE STARTS AT 5PM AND A NEW LOCATION-- FIREWORKS HAVE BEEN MOVED TO THE FIELD BEHIND GRIFFIN REGIONAL COLLEGE AND CAREER ACADEMY ACROSS THE STREET FROM VOLUNTEER PARK.
ACTIVITIES START AT 4PM WITH GAMES FOR THE KIDS, CONCESSIONS, A CAR SHOW AND LIVE MUSIC—AND FIREWORKS AFTER DARK.
[PARADE MARSHALLS ARE FAMILY MEMBERS OF SPALDING COUNTY'S RECENTLY DEPLOYED NATIONAL GUARD .
THE PARADE ROUTE—657 NORTH EXPRESSWAY TO RIGHT ON VARSITY ROAD, LEFT ON SPALDING DRIVE TO LEFT ON SOLOMON ST. AND LEFT ON, BACK DOWN TO NORTH EXPRESSWAY, CIRCLING VOLUNTEER PARK.
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