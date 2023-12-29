Friday, December 29, 2023

UPSON BOC CHAIR ALLEN TO RUN AGAIN

 UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  CONFIRMED  TO   101  NEWS  ,  FRIDAY,  THAT  HE  PLANS  TO  SEEK  ANOTHER  FOUR  YEAR  TERM  IN  2024.  THE  CHAIRMAN  SAID  THERE'S  UNFINISHED  COUNTY   BUSINESS  THAT  HE   WANTS   TO  SEE  COMPLETED,  SO  HE  PLANS  TO  BE  ON  THE  BALLOT  FOR  A  THIRD  TERM.  HE  WILL   HAVE  A  FORMAL  STATEMENT  ON  HIS  PLANS IN  THE  NEAR  FUTURE,   ALLEN   TOLD  US.


THE  SEATS  HELD  BY  COMMISSIONERS  JAMES  ELLINGTON  AND LORENZO  WILDER  ARE  ALSO  UP  FOR  A   VOTE  IN  2024.  COMMISSIONER  ELLINGTON  IS  EXPECTED  TO  SEEK  REELECTION  BUT  THERE  HAVE   BEEN  QUESTIONS  ABOUT  COMMISSIONER  WILDER.  FOLLOWING  A  CALLED  MEETING  FRIDAY,  COMMISSIONER  WILDER  ADDRESSED  THE  ISSUE.  HE    TOLD  101  NEWS    HE  HAS  NOT  MADE   A  DECISION  AT  THIS  TIME  BUT  HE  HAS  PLENTY  OF  TIME  BETWEEN  NOW  AND  THE  MARCH  2024  QUALIFING  DATE  TO  MAKE  UP  HIS  MIND. WILDER  DID  ADD  THAT  HE  WOULD  LIKE  TO  BE  A  PART  OF    SOME  PROJECTS   ON  THE  TABLE  TO  COME  TO  FRUITION.

Posted by WTGA AM & FM at 11:10 AM

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