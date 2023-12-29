UPSON BOC CHAIR ALLEN TO RUN AGAIN

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN CONFIRMED TO 101 NEWS , FRIDAY, THAT HE PLANS TO SEEK ANOTHER FOUR YEAR TERM IN 2024. THE CHAIRMAN SAID THERE'S UNFINISHED COUNTY BUSINESS THAT HE WANTS TO SEE COMPLETED, SO HE PLANS TO BE ON THE BALLOT FOR A THIRD TERM. HE WILL HAVE A FORMAL STATEMENT ON HIS PLANS IN THE NEAR FUTURE, ALLEN TOLD US.
THE SEATS HELD BY COMMISSIONERS JAMES ELLINGTON AND LORENZO WILDER ARE ALSO UP FOR A VOTE IN 2024. COMMISSIONER ELLINGTON IS EXPECTED TO SEEK REELECTION BUT THERE HAVE BEEN QUESTIONS ABOUT COMMISSIONER WILDER. FOLLOWING A CALLED MEETING FRIDAY, COMMISSIONER WILDER ADDRESSED THE ISSUE. HE TOLD 101 NEWS HE HAS NOT MADE A DECISION AT THIS TIME BUT HE HAS PLENTY OF TIME BETWEEN NOW AND THE MARCH 2024 QUALIFING DATE TO MAKE UP HIS MIND. WILDER DID ADD THAT HE WOULD LIKE TO BE A PART OF SOME PROJECTS ON THE TABLE TO COME TO FRUITION.
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