TWO ROCK HILL VOL DISCHARGED FROM ATLANTA HOSPITAL

GREAT NEWS--THE TWO ROCK HILL VOLUNTEER FIRE FIGHTERS IN A FIRE ENGINE WRECK ALMOST FIVE MONTHS AGO HAVE BEEN DISCHARGED FROM THE SHEPARD SPINAL CENTER IN ATLANTA . TIM GORDY TOLD 101 NEWS TRISTA CHEEKS IS NOW IN NORTH CAROLINA WITH HER FAMILY AND HIS SON LOGAN WAS SCHEDULED TO BE RELEASED FRIDAY. THE COUPLE WAS TO BE MARRIED IN OCTOBER BUT SUFFERED SERIOUS INJURIES WHEN THE FIRE TRUCK SPUN OUT OF CONTROL ENROUTE TO A CALL NEAR THE ROCK.
TIM SAID LOGAN WILL UNDERGO THERAPY TWICE A WEEK AT THEIR HOME.
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