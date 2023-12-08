Friday, December 8, 2023

TWO ROCK HILL VOL DISCHARGED FROM ATLANTA HOSPITAL

GREAT  NEWS--THE  TWO  ROCK  HILL  VOLUNTEER  FIRE FIGHTERS  IN  A  FIRE  ENGINE  WRECK  ALMOST  FIVE  MONTHS  AGO  HAVE  BEEN   DISCHARGED  FROM  THE  SHEPARD  SPINAL  CENTER  IN  ATLANTA .  TIM  GORDY  TOLD   101  NEWS  TRISTA  CHEEKS  IS NOW IN  NORTH  CAROLINA  WITH  HER  FAMILY  AND  HIS  SON  LOGAN  WAS  SCHEDULED  TO  BE  RELEASED  FRIDAY.  THE  COUPLE  WAS  TO  BE  MARRIED  IN  OCTOBER   BUT    SUFFERED  SERIOUS  INJURIES  WHEN  THE  FIRE  TRUCK  SPUN  OUT  OF  CONTROL  ENROUTE TO  A  CALL NEAR  THE  ROCK.


TIM  SAID  LOGAN  WILL  UNDERGO  THERAPY  TWICE  A  WEEK   AT  THEIR  HOME.

Posted by WTGA AM & FM at 1:37 PM

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