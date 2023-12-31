Sunday, December 31, 2023

THOMASTON CITY COUNCIL 2ND READ ON APARTMENTS/TOWN HOMES TUES.

 THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  WILL  HOLD  THE   2ND  READ  OF  THREE  ANNEXATION  MEASURES  AT  7PM  TUESDAY --ONE  FOR  TOWN   HOMES  IN  NORTHSIDE  AND  ANOTHER  ON  74  EAST  FOR  AN  APARTMENT  DEVELOPMENT.  THE  THIRD  ANNEXATION  REQUEST  IS  FOR  A  SLIVER  OF  LAND  NEXT  TO  CHICK-FIL-A  FOR  A  PROPOSED  NEW  ALDI  GROCERY  STORE.


CITY  CLERK  OASIS  NICHOLS  SAID  THERE   IS  NO  PUBLIC  COMMENT  DURING  A  2ND  READ.  THE  PUBLIC  HAD  6  MEETINGS  TO  EXPRESS  THEIR  VIEWS  ABOUT  THE  ANNEXATIONS .   THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION  VOTED   4-1   TO  RECOMMEND  ALL  THREE  MEASURES.  IN MAKING  THE  MOTION TO  RECOMMEND,  SANDY  KERSEY,  VICE-CHAIR ,  SAID THE  74  EAST LOCATION IS  A  GOOD  FIT  FOR  THE  APARTMENTS  FROM  A  CAIRO,  GA  COMPANY.    SANDY  IS  THE  SON  OF  THE LATE  THOMASTON  MAYOR  CHARLES  KERSEY--A  SHOPKEEPER  BY  TRADE  WHO  WAS  A  BIG  BOOSTER   OF  THE  BUSINESS  COMMUNITY  AND  THE  FUTURE  GROWTH  OF THOMASTON. 


DURING  A  CALLED  MEETING  FRIDAY,  UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  NORMAN  ALLEN  SAID  CONSTITUENTS  IN  BOTH  CITY  AND  COUNTY  HAVE  EXPRESSED  TO  HIM  THEY    PREFER   ANOTHER  LOCATION , NOT   ON  A  GATEWAY  TO  THE  COMMUNITY. 

Posted by WTGA AM & FM at 6:23 PM

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