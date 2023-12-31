THOMASTON CITY COUNCIL 2ND READ ON APARTMENTS/TOWN HOMES TUES.

THE THOMASTON CITY COUNCIL WILL HOLD THE 2ND READ OF THREE ANNEXATION MEASURES AT 7PM TUESDAY --ONE FOR TOWN HOMES IN NORTHSIDE AND ANOTHER ON 74 EAST FOR AN APARTMENT DEVELOPMENT. THE THIRD ANNEXATION REQUEST IS FOR A SLIVER OF LAND NEXT TO CHICK-FIL-A FOR A PROPOSED NEW ALDI GROCERY STORE.
CITY CLERK OASIS NICHOLS SAID THERE IS NO PUBLIC COMMENT DURING A 2ND READ. THE PUBLIC HAD 6 MEETINGS TO EXPRESS THEIR VIEWS ABOUT THE ANNEXATIONS . THE THOMASTON ZONING COMMISSION VOTED 4-1 TO RECOMMEND ALL THREE MEASURES. IN MAKING THE MOTION TO RECOMMEND, SANDY KERSEY, VICE-CHAIR , SAID THE 74 EAST LOCATION IS A GOOD FIT FOR THE APARTMENTS FROM A CAIRO, GA COMPANY. SANDY IS THE SON OF THE LATE THOMASTON MAYOR CHARLES KERSEY--A SHOPKEEPER BY TRADE WHO WAS A BIG BOOSTER OF THE BUSINESS COMMUNITY AND THE FUTURE GROWTH OF THOMASTON.
DURING A CALLED MEETING FRIDAY, UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN NORMAN ALLEN SAID CONSTITUENTS IN BOTH CITY AND COUNTY HAVE EXPRESSED TO HIM THEY PREFER ANOTHER LOCATION , NOT ON A GATEWAY TO THE COMMUNITY.
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